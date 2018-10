MomoDesign, il casco torna vintage

Si chiamano Zero e Eagle: sono i nuovi caschi Jet brandizzati Momodesign, in grado oggi di ripescare gli stilemi del passato e proporli al pubblico amante dell’Heritage. Fortemente ancorato alle proprie origini, il centro stile ha disegnato questi modelli con una visione vintage contemporanea, tornando al passato in cui il marchio era legato al mondo delle corse e della F1.

Un nuovo stile

Si parte dai colori storici del mondo sportivo infatti, il giallo e il rosso. Con Zero, Momodesign rivisita il casco con uno stile contemporaneo e trasforma il logo - oggi ridotto e reinterpretato - per integrarsi con la nuova grafica in fibra composita. Un modo per fondere il sapore artigianale e industriale al tempo stesso: composto da materiali premium, si propone ancora come un prodotto di alta qualità nel comparto. E' evidente l’utilizzo del cuoio per le rifiniture, l’imbottitura interna creata con tessuto ad alto assorbimento e rete microforata, removibile e lavabile. Per il modello Eagle, infine, il materiale è termoplastico con colori antracite, bianco e giallo. Per i più sobri anche in versione “Pure”, con una calotta più minimalista, interamente realizzata in monocolore nero opaco e grigio opaco.

Il casco racconta la storia del brand

I trent’anni di storia di questo marchio saranno raccontati dagli addetti ai lavori alla 76edima edizione di Eicma. Lì i modelli, che puntano a proporre al pubblico proprio questo, verranno presentati in anteprima. Disponibili due taglie di calotta esterna, avranno un prezzo di listino che parte da 189 euro.