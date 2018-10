Multa non valida se a fotografare è l'autovelox collocato sulla corsia opposta

La collocazione degli autovelox in strada (sia su quale tipologia di strada, sia su quale senso di marcia) è una decisione che compete al Prefetto di un determnato territorio. Nel momento in cui i comuni non si attengono al decreto prefettizio, le sanzioni comminate per mezzo degli autovelox devono essere considerate illegittime e perciò possono essere annullate.

Tale premessa è doverosa per introdurre quanto stabilito dalla Cassazione che recentemente si è pronunciata con un'ordinanza (n.23726/2018) in merito al ricorso di un automobilista beccato dall'autovelox che però era posto sul lato ‘sbagliato’ della strada. Il fatto è accaduto in provincia d’Isernia: il guidatore è stato multato per eccesso di velocità dopo essere stato immortalato da un autovelox gemello. posizionato sul lato destro della strada anziché su quello sinistro come era invece stato stabilito dal Prefetto.

"Se il decreto prefettizio ha previsto l’installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia - sostiene la Suprema Corte - è illegittima la sanzione comminata con un altro autovelox a chi transita nel senso opposto". Nel caso in cui vi sia invece un'autorizzazione generica, ove non vi siano riferimenti al senso di marcia prescelto per l'installazione dell'autovelox, le multe saranno valide.

Informazioni che è bene sapere poiché gli autovelox, così come i tutor, sono strumenti che servono a prevenire incidenti e a salvaguardare la sicurezza degli automobilisti, ma non sono nuovi i casi in cui alcuni comuni si sono serviti degli occhi elettronici per elevare sanzioni a rotta di collo e rimpinguare così le casse delle amministrazioni locali.