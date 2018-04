Polizia schierata e pneumatici sorvegliati speciali: attenzione alle multe

Gomme usurate? Pneumatici da cambiare? Attenzione, automobilisti avvertiti: ritorna l'iniziativa "Vacanze Sicure" giunta alla sua quindicesima edizione e promossa da Pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale, che punta a monitorare l'attuale stato dei pneumatici dei mezzi circolanti in Italia.

Saranno verificate l'usura del battistrada, l'omologazione, la corrispondenza delle misure montate rispetto a quanto riportato in carta di circolazione e, soprattutto, l'eventuale presenza di tagli, abrasioni e danneggiamenti visibili ad occhio nudo che potrebbero essere, insieme al sotto gonfiaggio, l'anticamera di un cedimento strutturale improvviso del pneumatico.

Dove saranno aumentati i controlli su strade e autostrade

Quest'anno l'oggetto della ricerca saranno gli automobilisti di Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Nelle sette regioni gli agenti di cinque compartimenti svolgeranno oltre 10.000 controlli in un arco di 40 giorni, dal 20 aprile al 31 maggio.

Al termine dell'iniziativa i dati saranno analizzati secondo un modello offerto dal Politecnico di Torino e pubblicati a luglio, prima delle vacanze estive.

Pneumatici sorvegliati speciali: occhio alle multe

''Grazie all'iniziativa Vacanze Sicure - dichiara Giovanni Busacca, Direttore del Servizio Polizia Stradale - continuiamo a richiamare l'attenzione degli utenti sull'importanza di una attenta e programmata manutenzione del veicolo, pneumatici in primo luogo. I controlli confermano purtroppo che sono ancora molti i veicoli non in regola. Gli strumenti che abbiamo a disposizione per contrastare questa pericolosa tendenza e per garantire la sicurezza della circolazione sono una mirata informazione, una attività di prevenzione, frequenti e mirati controlli ed un approccio culturale al tema secondo una prospettiva che parli di legalità sulle strade.''

"Infatti oltre il 52% degli automobilisti circola con gomme sottogonfiate - dice Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma - un problema di sicurezza in quanto il veicolo trasmette insicurezza di guida per alterato comportamento e, con le alte temperature, il pneumatico si può surriscaldare sino al suo cedimento strutturale, ovverosia al suo scoppio".

Le gomme sgonfie aumentano i consumi

"Un pneumatico sgonfio produce un inutile danno all'ambiente in quanto fa aumentare i consumi di carburante fino al 15% e produce una usura disomogenea del pneumatico che dovrà essere sostituito precocemente - spiega Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma - I pneumatici vivono d'aria e l'aria non costa nulla ma è fondamentale per garantire le loro ottimali caratteristiche prestazionali".

Pneumatici invernali: multe e divieti

Il 15 aprile è scaduto il termine dell'ordinanza per l'obbligo di gomme invernali su alcune strade e autostrade italiane. È previsto un mese di tolleranza per fare la sostituzione con le gomme estive: ocorrerà dunque mettersi in regola entro il 15 maggio.

Dal 16 maggio al 14 ottobre, è vietata la circolazione con pneumatici di tipo M+S con codici di velocità ridotti rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una grave infrazione che può essere sanzionata, non solo con una multa, ma anche con il fermo del veicolo.

I veicoli sui quali saranno ancora montati pneumatici non conformi a quelli indicati sulla carta di circolazione rischiano una sanzione che va dai 419 ai 1.682 euro, con il possibile ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di visita e prova presso la sede più vicina della Motorizzazione Civile.

Pneumatici invernali d'estate: i rischi (oltre alle multe)

Non tutti sanno che utilizzare le gomme invernali anche nei mesi estivi mette a serio rischio la sicurezza: le gomme termiche risultano infatti più sensibili alle alte temperature con conseguenti tempi di frenata più lunghi, una ridotta precisione dello sterzo e una tenuta di strada inferiore.

Il ciclo vitale di una gomma dura mediamente sei anni, tuttavia, l'arco di tempo in cui il copertone si consuma può variare molto in base al proprio stile di guida e alle caratteristiche del veicolo.

Quanto costa cambiare le gomme

La spesa per il montaggio dovrebbe attestarsi sui 10 euro a gomma, dunque circa 40 euro (50 se i cerchi sono di lega). Alcuni gommisti offrono la possibilità di tenere nel loro deposito le gomme estive (o invernali): si tratta ovviamente di un servizio che ci costerà qualche euro in più, ma d’altra parte se non si possiede un garage potrebbe essere una soluzione obbligata.