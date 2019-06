Gruppo Piaggio lancia il programma di manutenzione "Summer Care 2019"

Che sia il tragitto fino alla spiaggia più vicina o il viaggio per raggiungere le isole più lontane, l’estate e le sue avventure bussano alla porta dei motociclisti e di chi prepara il suo itinerario in scooter. Per tutti quelli che vivranno l’estate su due ruote, il Gruppo Piaggio lancia il programma Summer Care 2019 dedicato a tutti i veicoli Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio e Vespa.

Fino al 31 luglio sarà possibile mettere a punto e preparare la propria moto o il proprio scooter al pieno utilizzo in sicurezza e serenità. Presso la rete ufficiale di concessionari dei marchi del Gruppo Piaggio, è infatti possibile accedere a un check-up speciale a un prezzo estremamente vantaggioso: soltanto 19,90 euro per le moto e 14,90 euro per gli scooter.

L’offerta comprende una serie completa di controlli mirati delle funzionalità del mezzo e delle sue componenti quali pastiglie freno, sospensioni, impianto elettrico e batteria, usura pneumatici e una diagnosi strumentale accurata. Se i controlli mettessero in evidenza la necessità di un intervento, sarà riservato ai clienti un esclusivo sconto del 20% sugli eventuali ricambi.

E per chi si prepara al mototurismo ecco lo sconto speciale del 20% sugli accessori per allestire al meglio l’amata due ruote per i viaggi estivi. Tutto quello che serve per godersi l’estate è scontato fino al 31 luglio.

Il pacchetto Summer Care, che include la mano d’opera, prevede anche un rabbocco di olio motore, di 100 ml per scooter e 150 ml per moto, e 6 mesi di assistenza Road Assistance.

Per accedere al pacchetto di servizi Summer Care 2019 basta registrarsi sul sito summercare.piaggiogroup.com, scaricare e stampare il coupon da consegnare al concessionario di fiducia che saprà proporre anche una serie di vantaggiosi servizi accessori.