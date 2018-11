Sostituire i tergicristalli: come capire quali sono quelli adatti alla nostra auto

L’inverno sta per entrare nel pieno portando con sé freddo e intemperie. Durante i mesi più ostili dell’anno è importante prendersi cura della propria auto con dei piccoli accorgimenti utili prima di tutto alla nostra sicurezza e in secondo luogo alla manutenzione del nostro veicolo.

Pioggia, neve e ghiaccio, sono gli agenti atmosferici predominanti nella stagione invernale dai quali un automobilista deve difendersi come può per circolare cercando di ridurre il più possibile i rischi. È anche per questo che ogni anno a metà novembre entra in vigore l’obbligo di montare pneumatici invernali (o di dotarsi di catene e/o calze da neve).

Tergicristalli fondamentali per la sicurezza in auto

Le gomme appropriate, tuttavia, non sono l’unica componente di vitale importanza in situazioni di maltempo. Un elemento del quale spesso non si tiene conto sono le spazzole tergicristalli, il braccio meccanico che deterge il parabrezza da acqua, neve e ghiaccio (anche se per quest’ultimo a volte non è sufficiente) garantendo visibilità anche nelle situazioni più estreme. Inventati agli inizi del 1900 dalla statunitense Mary Anderson, i tergicristalli non furono immediatamente un successo commerciale. La loro diffusione iniziò negli Anni ’20, quando Cadillac iniziò a montarle di serie sulle proprie vetture. Oggi sono un elemento imprescindibile, montato anche sulle auto meno costose.

Quando cambiare i tergicristalli

Trattandosi di elementi costituiti per la maggior parte di plastica e gomma, i tergicristalli richiedono di essere cambiati abbastanza frequentemente, anche se la durata può variare a seconda di diversi fattori: contano molto il luogo in cui si vive (e dunque la frequenza di utilizzo), la conformazione del parabrezza e il modello d’auto. Tuttavia, si può affermare che in media i tergicristalli vadano sostituiti almeno una volta all’anno. In ogni caso ci sono dei segnali inequivocabili che ci indicano che il tergicristallo è da sostituire presto:

quando restano piccole o larghe superfici non pulite (ciò significa che la spazzola non aderisce più al vetro e che la gomma è deteriorata)

quando vediamo delle striature strette dopo averle azionate (è il segno che le spazzole si stanno consumando)

quando la spazzola salta e fa rumore (a volte può dipendere anche dal parabrezza sporco, ma in genere vuol dire che le spazzole vanno sostituite)

Come capire quali sono le spazzole adatte

I tergicristalli sono composti sostanzialmente da tre pezzi: braccio, telaio e gomma. Nella maggior parte dei casi la sostituzione riguarda sempre gli ultimi due (se si rompe il braccio è meglio rivolgersi a un meccanico). Ogni auto monta dei tergicristalli diversi, per cui prima di acquistarli è consigliabile misurare la lunghezza di quelli in uso. Questo tipo d'informazione è fondamentale al momento dell’acquisto. Badate bene a misurare le dimensioni di entrambi i tergicristalli, sia quello del lato guidatore, sia quello del lato passeggero, poiché molto spesso differiscono di qualche centimetro. Mediamente la spesa per l’acquisto dei tergicristalli - che si possono trovare presso negozi di ricambio, aree di servizio, officine e anche supermercati -può svariare dai 15 ai 30 euro (per coppia), tuttavia, si può anche risparmiare qualcosa acquistandoli online. Nel caso riteniate complicato il processo di sostituzione, il consiglio è di rivolgervi alla vostra officina di fiducia.