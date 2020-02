Il Gruppo Renault lancia "Road 4Us" un sito online per la prevenzione stradale adatto a tutti

Il Gruppo Renault, con il sostegno della sua Fondazione, e l’associazione Prévention Routière hanno deciso di collaborare per sensibilizzare ai rischi stradali e ai buoni comportamenti da adottare sulla strada, creando un sito online adatto a tutti: www.road4us.org

Un’iniziativa unica nata da una preoccupazione costante

Secondo il rapporto 2018 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità delle persone dai 5 ai 29 anni e sono responsabili di 1,35 milioni di decessi all’anno, ossia 1 morto ogni 24 secondi nel mondo.

Per dare risposte utili alla sfida della salute pubblica, i partner hanno effettuato un lavoro preventivo per individuare le principali cause di incidenti e comportamenti a rischio sulle strade. Quest’iniziativa si avvale delle ricerche dell’OMS che hanno fornito ai due partner suggerimenti di prevenzione per i rischi prioritari: alcool, casco, cintura, droga, moto, pedoni, soccorsi, smartphone, biciclette, visibilità, velocità, ecc.

Universale, ludico e gratuito

Unico al mondo, il sito Road4us è di semplice utilizzo e accessibile agli utenti della strada di tutti i tipi, pedoni o conducenti, indipendentemente dalla cultura, dall’età e dal livello di istruzione. In quest’ottica, sono state previste illustrazioni semplici, con codici universali, senza testo né connotazioni culturali. Questi visual, scaricabili gratuitamente, possono anche essere utilizzati liberamente da educatori, insegnanti e associazioni che intendono presentarli ad un pubblico da sensibilizzare.

Anche la navigazione sul sito è proposta in 7 lingue: francese, inglese, spagnolo, portoghese, cinese, arabo e hindi.

Testato con diversi tipi di pubblico, Road4us è anche uno strumento partecipativo ed evolutivo. Gli internauti possono assegnare un voto ad ogni illustrazione e suggerire miglioramenti per rispondere più precisamente alle esigenze degli utenti della strada e perfezionare la comprensione dei messaggi.