Seggiolini anti-abbandono in auto: ora sono obbligatori

Diventerà legge l'obbligo d'installazione dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni. Il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha ha apposto la sua firma sul decreto attuativo dell'articolo 172 del Nuovo Codice della Strada che punta a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli.

L'obbligo di installare i dispositivi per evitare altre tragedie come quella occorsa il 19 settembre scorso a Catania in cui ha perso la vita un bambino di due anni, entrerà in vigore appena il dl verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nei prossimi giorni.

Dispositivi antiabbandono: previste agevolazioni fiscali

La nota pubblicata sul sito del MIT precisa che si tratta del passaggio conclusivo della Legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. In considerazione dell'importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l'agevolazione fiscale prevista per favorirne l'acquisto e incrementare le relative risorse.

Seggiolini "salva-bebè" antiabbandono: come funzionano

La legge prevede l’obbligo di dotare l’auto di un seggiolino con sistema di anti-abbandono per tutti i genitori che trasportano bambini di età inferiore ai quattro anni. L’obbligo sarebbe dovuto scattare a partire dal 1 luglio ma l'obbligo è rimasto fermo per oltre un anno in attesa del decreto attuativo.

Un segnale luminoso e un segnale acustico avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i bimbi vengano dimenticati dentro l’abitacolo.

La legge prevede sanzioni per la mancata adozione dei dispositivi: si tratta della estensione di quanto già previsto dall’attuale Codice della strada per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, ovvero l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 326 euro. Nel caso in cui la violazione ricorra per almeno due volte nell’arco di due anni è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Seggiolini "salva-bebè", le ultime notizie

Una dotazione che diventa importante per scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni che hanno come sfortunati protagonisti bimbi in tenera età: l'ultimo caso di bambini dimenticati in auto risale appena al settembre scorso quando un 43enne aveva dimenticato di lasciare il figlio all'asilo. Prima ancora a maggio scorso era stata la volta dell piccola Giorgia a Pisa.