Obbligo di seggiolini salva-bebè, la Camera approva la "legge Meloni"

Sensori acustici nei seggiolini per impedire che i genitori distratti abbandonino in auto i propri figli: è stata approvata in sede deliberante in commissione Trasporti della Camera la legge Meloni sui seggiolini salva bebè, che prevede l'obbligo dei dispositivi acustici dal 1 gennaio 2019.

"Sono estremamente orgogliosa che una legge per imporre la dotazione di sistemi acustici che impediscano di abbandonare i bambini in auto porti il mio nome - spiega la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - Se riuscissimo con questa norma a salvare anche solo la vita di un bambino, ci avrà ripagato e avrà dato un senso a tutto il nostro impegno politico".

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime grande soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare: "Un primo risultato importantissimo per tentare di evitare tante tragedie dovute a una banale distrazione" spiega il Ministero guidato da Danilo Toninelli. Il ministero auspica che la proposta di legge venga approvata in tempi brevissimi anche dal Senato, così da diventare legge a tutti gli effetti.

Seggiolini salva bebè: quanto costeranno

Nell'intenzione del governo c'è la possibilità di introdurre sconti per incentivare l'acquisto dei seggiolini anti-abbandono già a partire dalla prossima legge di Bilancio. Il testo della legge infatti apre la porta alla possibilità di prevedere "agevolazioni fiscali, limitate nel tempo" ma l'arrivo dello sconto dipenderà dall'esito dell'interlocuzione tra Mit e ministero dell'Economia che dovrà raccimolare le risorse.

Seggiolini anti abbandono: saranno obbligatori

Un segnale luminoso e uno acustico avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i bimbi vengano dimenticati dentro l'abitacolo.

Come ricorda il Codacons negli ultimi 10 anni ben 8 bambini sono deceduti in Italia perché dimenticati in auto. "Tuttavia quando si introduce un obbligo si devono prevedere anche tutele per le famiglie - spiega il presidente Carlo Rienzi - per questo chiediamo che i seggiolini siano totalmente gratuiti per i genitori"

Seggiolini anti abbandono: come funzionano

I "seggiolini salva-bebè" funzionano grazie ad un sensore che rileva la presenza di un bimbo sul seggiolino installato in auto. Una volta che la persona al volante esce dalla vettura dimenticando il piccolo a bordo, viene emesso un segnale acustico di allarme e viene inviato un messaggio sulla chiave dell'auto o sul cellulare del proprietario.

Come il ministro Toninelli aveva affermato in passato il dispositivo potrebbe avere un costo "intorno ai 100 euro, sui quali lo Stato potrebbe applicare l'Iva agevolata o qualche forma di contributo".