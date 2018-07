Seggiolino anti-abbandono sarà obbligatorio: "Detrazione fiscale fino a 200 euro"

Il seggiolino con dispositivo anti abbandono per i bambini in auto "sarà obbligatorio". Lo ha detto il ministro dei trasporti Danilo Toninelli a Radio24. "Ma penso che quelle poche decine di euro che madri e padri dovranno spendere lo faranno con gioia", ha aggiunto il ministro dei Trasporti. "Penso che lo Stato interverrà dando una detrazione fino a 200 euro, siamo dalla parte dei cittadini ma è una norma fondamentale".

Non sono stati al momento resi noti altri dettagli, ma come funzionerebbe in linea di massima questo sistema pensato per evitare i drammi legati ai bambini dimenticatie all'interno dell'automobile? Si tratta di un sensore che rileva la presenza di un bimbo sul seggiolino installato in auto. Una volta che la persona al volante esce dalla vettura dimenticando il piccolo a bordo, viene emesso un segnale acustico di allarme e viene inviato un messaggio sulla chiave dell'auto o sul cellulare del proprietario. Il modello è "già in uso negli Stati Uniti", ha detto il ministro senza fornire al momento altre indicazioni.

"Lo Stato potrebbe applicare l'Iva agevolata o qualche forma di contributo" diceva qualche giorno fa Toninelli. Ora prende quota l'ipotesi della detrazione fiscale.

"La proposta del ministro Toninelli sul seggiolino salvavita è una bella notizia e accoglie la nostra "battaglia" che abbiamo portato all'attenzione del Parlamento italiano così come delle istituzioni europee". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, in riferimento a quanto affermato dal ministro dei Trasporti a Radio 24 sull'obbligo del seggiolino con dispositivo anti abbandono in auto. "Le nostre auto sono dei computer mobili piene di elettronica, speriamo che il Governo porti fino in fondo un progetto importante per la sicurezza dei nostri figli".