Primo seggiolino con l’airbag: ecco come funziona e quanto costa 

Arriva il primo seggiolino per bimbi con airbag, l’ultima trovata di Bebè Confort: il sistema si chiama AxissFix Air, concepito per combinare le caratteristiche del seggiolino alla funzionalità dell’airbag.

Più sicurezza

Bebè comfort ha voluto aumentare al massimo la sicurezza del bambino a bordo. Se ad oggi il piccolo viaggiava con noi sul posto anteriore (con l'airbag dell'auto disattivato) e con seggiolino contro il senso di marcia (almeno fino a 15 mesi), Bebè Comfort ora alza l’asticella : anche i bimbi necessitano di un sistema tutto loro… come il resto dei passeggeri.

Come funziona l'AxissFix Air

L'AxissFix Air è tra i pochi al mondo dotati di sistema di rotazione a 360° per l'utilizzo in entrambi i sensi di marcia del seggiolino. Inoltre, in questo caso, l’airbag, rispetto a quelli montati sulle auto che normalmente allo scoppio provocano irritazioni, utilizza l' anidrite carbonica, e non si apre frontalmente.

Per attivare il sistema basta un tamponamento a bassissima velocità e in soli 0,015 secondi gli airbag si gonfiano e accompagnano la testa del bambino: si stima che si possa proteggere collo e testa, rispettivamente, fino al 55% e al 25% in più rispetto a un seggiolino tradizionale.

Prezzo e garanzia

Uno dei vantaggi di Bébé Confort AxissFix Air è l'assistenza gratuita in caso di attivazioni e la garanzia a vita. Certo il vostro bimbo crescerà - progettato dai 61 ai 105 centimetri, più o meno dai 4 mesi ai 4 anni – e ad un certo punto non ne avrà più bisogno... ma se la vostra famiglia è numerosa potrebbe essere un buon “investimento”. Prezzo consigliato? 649 euro.