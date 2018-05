Nuovi semafori in arrivo: fanno la multa a chi passa col rosso

Semafori intelligenti che multano in automatico chi passa con il rosso. A Genova potrebbero presto essere una realtà, come è stato annunciato dal nuovo comandante della polizia locale Gianluca Giurato, durante una commissione consiliare sul tema della sicurezza stradale.

Giurato aveva già affrontato la questione dei semafori T-red con l'assessore alla Bilancio Pietro Piciocchi e dalla giuta comunale sembra esserci il via libera all'investimento, scrive GenovaToday. I T-red sono in grado di registrare la targa di chi commette infrazioni.

Il comandante della polizia locale ha portato l'esempio di Pavia, città da cui proviene, dove l'installazione dei semafori T-red ha portato a una notevole riduzione delle infrazioni.

Fra le prime ipotesi per i nuovi semafori la zona fra corso Torino e corso Buenos Aires, via Tolemaide, corso Gastaldi e via Timavo.

La notizia su GenovaToday