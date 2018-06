Sistemi di assistenza alla guida anche sulle auto più vecchie con Mobileye

La distrazione alla guida è responsabile di un gran numero di incidenti stradali e perdite di vite umane: 9 sinistri su 10 sono da attribuire al fattore umano, tra cui distrazione del conducente, mancata prudenza e velocità non adeguata. Secondo una ricerca americana condotta da VTRC e NHTSA, 8 incidenti su 10 sono causati da una distrazione di soli 3 secondi.

Recenti studi internazionali in ambito assicurativo hanno tuttavia dimostrato come grazie ai sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), sia possibile ridurre del 73% le cause di incidente stradale attraverso un semplice allarme sonoro 1,5 secondi prima dell’impatto. Da un paio d'anni a questa parte, quasi tutte le nuove vetture propongono gli ADAS di serie o come optional e le compagnie assicurative, visti i benefici che essi hanno sulla riduzione degli incidenti, hanno iniziato a praticare prezzi migliori per i clienti le cui auto sono dotate di questi sistemi di assistenza.

Mobileye porta gli ADAS sulle auto più vecchie

Il parco veicoli in Italia, però, è tra i più vecchi d’Europa e la maggioranza della popolazione non ha risorse sufficienti per comprare un'auto nuova che garantisca un adeguato 'ricambio generazionale'. A tal proposito Mobileye, azienda specializzata nella produzione di dispositivi anticollisione - ha siglato un accordo con ACI e SARA Assicurazioni per rendere tutte le auto più intelligenti e più sicure, anche quelle non di ultima generazione, importando le tecnologie di intelligenza artificiale sui veicoli di ogni età, perfino quelli storici. Il Mobileye - che non fuma, non beve, non telefona, non si addormenta e non si distrae mai - è il “co-pilota” ideale per tutti, in particolare per i giovani (più inclini alle distrazioni) e per gli anziani (i cui riflessi e tempi di reazione non sono più quelli di una volta). Per tutte queste ragioni e per accrescere gli standard di sicurezza della mobilità SARA Assicurazioni prevede uno sconto del 20% sulla garanzia RCA.

Di seguito i 7 elementi, che formano il concetto di sicurezza stradale “integrale” dei sistemi Mobileye.

1.Avviso di collisione frontale (FCW) - Un veicolo dotato di un allarme di collisione frontale avvisa di una imminente collisione con un veicolo o un motociclo, sia in autostrade che aree urbane, fino a 2.5 secondi prima della collisione, fornendo il tempo necessario per reagire.

2. Monitoraggio della distanza di sicurezza (HMW) - Un veicolo dotato di tale funzione aiuta il guidatore a mantenere la “distanza di sicurezza” dal veicolo che precede e fornisce un avviso se la “distanza di sicurezza” diventa troppo pericolosa.

3. Avviso di collisione con pedoni (PCW) - Un veicolo dotato di un allarme di collisione con pedoni avvisa di una imminente collisione con un pedone, in aree urbane, fornendo il tempo necessario per reagire.

4. Avviso di collisione con ciclisti (CCW) - Un veicolo dotato di un allarme di collisione con ciclisti avvisa di una imminente collisione con un ciclista, in aree urbane, fornendo il tempo necessario per reagire.

5. Avviso di superamento corsia (LDW) - Un veicolo dotato di allarme di superamento corsia avvisa con segnali visuali e audio quando c’è una deviazione non intenzionale della striscia che divide le corsie.

6. Avviso superamento limite di velocità e lettura cartelli stradali (SLI) - Un veicolo dotato di tale funzione riconosce i segnali stradali e i cartelli dei limiti di velocità (incluso i segnali elettronici) e li segnala al guidatore, anche qualora superasse i limiti di velocità.?

7. Telecamera integrata a fini assicurativi - Una dashcam integrata del Modello 7 pix nei sistemi Mobileye cattura e sovrascrive un video della strada da percorrere con punti chiave come data e tempo, velocità del veicolo, avvisi Mobileye, violazione del limite di velocità e segnali della vettura attivati. Utilissima nel caso di sinistro senza colpa.