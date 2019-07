Esodo estivo, quando partire per non trovare i tir sulle strade delle vacanze

Quando partire per non trovare traffico? Come ogni anno è stato presentato il piano di Viabilità Italia per l'esodo estivo 2019 con il calendario delle giornate in cui si attendono i maggiori flussi di traffico dalle città in direzione delle località di villeggiatura.

Gli spostamenti si preannunciano, inoltre, intensi sia nell'ultimo fine settimana di luglio, contraddistinto con il bollino rosso, sia negli altri weekend del mese di agosto. La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città e della chiusura del controesodo è, invece, prevista nell'ultima domenica di agosto e nella prima domenica di settembre.

Esodo 2019, i giorni da bollino nero

Le strade delle vacanze quest'anno saranno contrassegnate con il bollino nero la mattina di sabato 3 agosto e di sabato 10 agosto, giornate in cui storicamente è prevista la più alta concentrazione delle partenze e di una parte dei rientri.

Divieto di circolazione ai tir nei weekend di Luglio e Agosto, dalle 7 alle 22 la domenica, dalle 8 alle 16 il sabato. Niente autoarticolati in strada anche il giovedì di ferragosto e la sera del venerdì 2 agosto, in concomitanza con l'attesa fuga dalle città.

In vista delle prime partenze per le vacanze, sono state programmate una serie di attività e misure da mettere in campo con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo i 30.000 chilometri di strade e autostrade.

Autostrade, i cantieri

Al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico, Anas ha rimosso tutti i cantieri possibili. Resteranno, in via principale, 17 cantieri inamovibili sulle Autostrade e 10 cantieri sui Raccordi Autostradali, impegnati in interventi di potenziamento e messa in sicurezza della rete. Il numero maggiore di cantieri (15) è presente in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania che, come è noto, è oggetto di un importante piano di riqualificazione e di manutenzione straordinaria del valore di oltre 870 milioni di euro. I restanti due si trovano sempre in Sicilia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo e sulla A19 dir Alcamo-Trapani. Per quanto riguarda i Raccordi Autostradali, sono presenti 6 cantieri sul RA05 Sicignano Potenza, 1 sul RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli, 1 sul RA06 Perugia-Bettolle, 1 sul RA02 Salerno-Avellino e 1 sul RA09 Raccordo di Benevento. Completamente rimossi tutti i cantieri lungo l'A2 ''Autostrada del Mediterraneo''.

Il traffico in tempo reale

Le notizie sulla viabilità sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l'hashtag #esodoestivo2019. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: -Vai(Viabilità Anas Integrata) all'indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai/