Volvo Connected Safety: auto e camion comunicano grazie al cloud

La versione di Connected Safety per auto è stata lanciata da Volvo Cars nel 2016. Con l'introduzione della propria versione del servizio da parte di Volvo Trucks, camion e automobili possono ora segnalarsi reciprocamente potenziali pericoli.

Tale comunicazione è possibile grazie alla condivisione dei dati presenti nei cloud delle due aziende. "Una maggiore collaborazione tra vari operatori è uno dei fattori essenziali per incrementare il livello di sicurezza su strada. Se aumenta il numero di veicoli in grado di scambiarsi informazioni sul traffico in tempo reale, il rischio di incidenti si riduce. Connected Safety apre una porta sul futuro e ci auguriamo che altri costruttori di veicoli aderiscano all'iniziativa", dichiara Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety Director presso Volvo Trucks.

Connected Safety è stato sviluppato allo scopo di inviare avvisi ai veicoli connessi al servizio e presenti nelle vicinanze, ogni qual volta un autista attiva le luci di segnalazione. "Un veicolo fermo sul ciglio della strada in condizioni di scarsa visibilità rischia di essere tamponato, con conseguenze anche gravi. L'invio di un avviso preventivo consente a tutti gli autisti di auto e camion che circolano nelle vicinanze, di ridurre la velocità, adeguare l'andatura ed evitare collisioni", spiega Carl Johan Almqvist.

A lungo termine, questo servizio basato su cloud potrà essere ampliato introducendo ulteriori funzionalità. "Dal momento che le tecnologie sono sempre più avanzate e il numero di veicoli connessi è in aumento, la disponibilità di informazioni in tempo reale sarà un alleato prezioso per i vari sistemi intelligenti dedicati alla sicurezza e al supporto degli autisti attualmente presenti nei nostri veicoli. Connected Safety segna l'inizio di una nuova fase nel nostro impegno per promuovere una guida sicura e prevenire gli incidenti", afferma Emanuele Piga, Director Customer Solutions & New Services Development di Volvo Trucks Volvo Trucks inizierà a introdurre Connected Safety sui nuovi veicoli destinati al mercato svedese e norvegese, dove sia Volvo Trucks che Volvo Cars possono contare su un considerevole numero di nuove immatricolazioni ogni anno.

