smart presenta le nuove fortwo pureblack e EQ fortwo pureblack

Continua la stagione delle serie speciali che hanno contribuito al successo di smart, con la nuova limited edition pureblack prodotta in soli 200 esemplari di cui 150 con motore benzina e 50 full electric.

Un omaggio al passaggio tra motore benzina e alimentazione 100% elettrica, in un’inedita livrea total black sottolineata da elementi in ‘devil red’: un’alternanza cromatica che le conferisce un look sportivo e trasgressivo. Tra gli elementi distintivi della pureblack, che nasce su base passion, il look nero opaco con elementi neri lucidi e dettagli in ‘devil red’ sulla griglia frontale, i cerchi, il paraurti anteriore e il diffusore posteriore.

Uno stile che segna anche il design degli interni con sedili in pelle nera e cuciture rosse a contrasto, il volante sportivo a tre razze in pelle e un’esclusiva dotazione di equipaggiamenti tra cui i pacchetti Cool & Media, Led & Sensor e Comfort con telecamera posteriore. La pureblack, che per la prima volta adotta il badge smart in versione ‘all black’, è già disponibile negli smart center a 24.195 euro per la versione con motore benzina e 28.695 euro per la EQ fortwo.