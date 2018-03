IgnisChallenge: le tre anime di IGNIS in una sfida a colpi di like

Una sfida emozionante tra la showgirl Costanza Caracciolo e due influencers,chiamati a reinterpretare in chiave moderna le tradizioni del Giappone e a mettere in risalto le caratteristiche di Suzuki IGNIS. È questo il concept di #IgnisChallenge, il contest che sta vedendo la showgirl Costanza Caracciolo, lo youtuber Nicolò Balini e la lifestyle blogger Diana De Lorenzi lottare a colpi di like sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram di Suzuki Italia per aggiudicarsi la sfida, che si concluderà nel mese di marzo.

I contenuti realizzati hanno già fatto registrare oltre 4 milioni di visualizzazioni e generato oltre 150.000 interazioni. I fan della Casa giapponese e dei tre protagonisti della challenge che non lo avessero ancora fatto possono ancora dare il loro contributo a decretare il vincitore. La modalità è molto semplice: basta visitare le pagine di Suzuki Italia e dare un like al video più apprezzato.

Parola d’ordine: fantasia

Suzuki IGNIS è amata da un pubblico vasto e variegato, che ne apprezza la personalità unica e l’eccezionale versatilità. Per far emergere ancor più le sue diverse anime, Suzuki ha deciso di dar vita a #IgnisChallenge, un’originale sfida online che coinvolge la showgirl Costanza Caracciolo e due influencers tra i più seguiti della rete. A ciascun ambassador è stata affidata una differente versione di IGNIS chiedendo di enfatizzarne le peculiarità in modo personale e coinvolgente e realizzando un filmato di quattro minuti, con un richiamo al Giappone e alle sue tradizioni.

Costanza Caracciolo - IGNIS Ginza

IGNIS ha un design accattivante, grintoso ma elegante al tempo stesso. Il suo stile richiama il mondo athleisure, la nuova tendenza che emerge nel mondo della moda e che accosta capi d’abbigliamento sportivi ad altri più formali. Da grande appassionata di attività sportive e del mondo fashion, la showgirl Costanza Caracciolo ha quindi scelto di utilizzare la serie speciale IGNIS Ginza con i suoi dettagli pied-de-poule per un’originale sessione di Cross-fit Tabata, il metodo di allenamento che prende il nome dal suo ideatore giapponese, Izumi Tabata.

Diana De Lorenzi - IGNIS iTop

Suzuki ha studiato per IGNIS una piattaforma leggera e rigida, con sbalzi molto ridotti e sospensioni progettate ex novo, per assicurare una guidabilità e un comfort eccellente. Contando proprio su queste doti di precisione e tenuta di strada, la blogger Diana De Lorenzi ha raccolto la sfida e ha cercato di preparare un dessert a bordo della versione full optional di IGNIS, la iTop. Quello di Diana non è un piatto qualunque ma un Fruit Maki, rivisitazione dolce del più grande classico della cucina giapponese, il sushi.

Nicolò Balini - IGNIS iAdventure

Con una lunghezza di appena 370 cm, IGNIS si muove con agilità e destrezza su qualsiasi terreno. A bordo di IGNIS iAdventure, equipaggiata con sistema ALLGRIP Auto e look offroad, Nicolò Balini, famoso con il canale di viaggi Human Safari, si è cimentato in una outdoor experience davvero curiosa: in soli quattro minuti lo youtuber bergamasco ha dovuto infatti estrarre dal bagagliaio una tenda da campeggio, montarla e realizzare un cigno di carta con la tecnica millenaria dell’Origami.

Un successo che continua

La #IgnisChallenge racconta le caratteristiche che hanno portato al successo il SUV ultracompatto di Hamamatsu, estremamente versatile anche grazie a dotazioni di serie complete per tutte le versioni e di tecnologie raffinate. IGNIS può adottare per esempio l’evoluta trazione integrale a giunto viscoso 4WD ALLGRIP AUTO, che migliora la stabilità e il piacere di guida su qualsiasi fondo scivoloso, anche nell’uso quotidiano. Il suo funzionamento è semplice ed efficace: quando c’è una perdita di aderenza delle ruote anteriori, il giunto viscoso trasferisce in tempo reale coppia alle ruote posteriori, migliorando la motricità e la sicurezza di marcia.

Un altro elemento che rende speciale IGNIS è la disponibilità della tecnologia Suzuki HYBRID. I suoi punti di forza sono le dimensioni compatte, il peso limitato, e una reale capacità di tagliare i consumi di benzina e le emissioni nocive. Suzuki HYBRID è il massimo della praticità, perché non richiede alcun intervento da parte del guidatore, non ha bisogno di ricariche esterne e lavora in modo puntuale e preciso solo quando serve, all’avviamento, durante le partenze e quando si accelera con decisione. In questi casi il motore elettrico utilizza l’energia accumulata durante le fasi di decelerazione e supporta quello termico, riducendo i suoi consumi e rendendo la progressione incredibilmente brillante e lineare.