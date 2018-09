Alfa Romeo B-TECH: più tecnologia di serie a bordo di Giulia, Stelvio e Giulietta

Con un’impennata del brand del +50% quest’anno - e +130% nel segmento SUV - Alfa Romeo, non è intenzionata a mollare la presa. L’obiettivo continua ad essere puntare sulle tecnologie, ma non solo sotto il cofano. La tecnologia oggi è a bordo, e dalla dotazione di serie alle rifiniture, la serie b-tech entra in concessionaria pronta a conquistarne gli amanti.

"I consumatori chiedono tecnologie più efficienti dal punto di vista della sicurezza e della connettività. Tecnologie comprensibili, affidabili, utili e facili da usare” dicono dalla Casa. Di serie su Giulia (a partire 45.450 euro) e su Stelvio (da 55.150 euro) salgono dunque l’Adaptive Cruise Control, il sistema infotainment Alfa Connect con schermo da 8,8″, il sistema di navigazione ed integrazione smartphone Apple CarPlay e Android Auto, la radio DAB con Alfa Connected Service che permette di rimanere connessi con l’auto da remoto, ma anche la gestione/monitoraggio status veicolo.

Serie speciale: Nera come l’hi-tech

Klaus Busse, capo del design del gruppo, quando entra nell’officina 83 di Torino – centro Stile del marchio – afferma: “Una serie speciale Alfa Romeo si distingue da ogni altra serie speciale perché nasce non dall’addizione di elementi esterni, ma dall’enfatizzazione della personalità del brand”. In men che non si dica quest’anno le auto si tingono di modernità. Nero lucido.

Giulia e Stelvio B-Tech

Dall’interno all’esterno adesso è l’hi-tech fare da padrone su Giulia e Stelvio, modelli dove finora a padroneggiare erano lo stile e le performance: dagli inserti a V del trilobo frontale, alle calotte degli specchietti, fino ai terminali di scarico e i badge posteriori, i modelli appaiono più sofisticati. I cerchi di serie sono da 19″ per Giulia e da 20″ per Stelvio, bruniti.

Giulietta B-Tech

Per finire a fine mese approderà in concessionaria anche Giulietta B-tech. La finitura scelta per la “V” sulla calandra, gli specchietti, le maniglie delle portiere, la cornice dei fari fendinebbia, il terminale di scarico maggiorato saranno nuove caratteristiche, assieme ai cerchi da 18 e all’Alfa Connect da 7″, fornito di Apple CarPlay e Android Auto, telecamera e sensori di parcheggio posteriori. Con il Mopar Connect, infine, si potrà usufruire di una serie di servizi aggiuntivi come l’assistenza stradale e la localizzazione del veicolo, nonché il controllo da remoto. Parte il capitolo 2.0 per Alfa Romeo?