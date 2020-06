Amazon lancia Echo Auto in Italia

Amazon annuncia l’arrivo in Italia di Echo Auto, il primo dispositivo Echo progettato per l’utilizzo su strada che offre un modo facile e conveniente per portare tutte le potenzialità di Alexa in viaggio.

Echo Auto è supportato da 8 microfoni, collocati appositamente per sfidare l’acustica interna di un’automobile, rendendo Alexa capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada. Echo Auto è stato progettato anche per tutelare la tua privacy; per disattivare i microfoni, basta premere l’apposito pulsante.

Echo Auto viene alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB presenti nell’automobile e si connette all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth. Echo Auto si connette ad Alexa attraverso l’app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente dell’utente, offrendo accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, le telefonate e molto altro.

Basta chiederle di cercare un brano, un genere musicale, un artista o una stazione su Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi. Con TuneIn puoi ascoltare stazioni radio locali o da tutto il mondo.

Con Echo Auto, basta chiedere ad Alexa di ascoltare il proprio notiziario quotidiano, di ascoltare un audiolibro di Audible e molto altro. Come ad esempio impostare dei memo per andare a ritirare i vestiti in lavanderia mentre si torna a casa, controllare i dispositivi per la Casa Intelligente, creare la lista della spesa o gestire la propria agenda e tutto questo mentre gli occhi restano incollati sulla strada.

Echo Auto è disponibile da oggi su Amazon.it al prezzo di 59,99 euro.

