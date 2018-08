Audi A7 Sportback amplia la gamma di motori mild-hybrid

La seconda generazione di A7 Sportback, massima espressione del nuovo linguaggio stilistico Audi, amplia la gamma motori grazie all'introduzione dei nuovi propulsori 40 TDI e 45 TDI , accomunati dalla tecnologia mild-hybrid.

Il 4 cilindri in linea 40 TDI, una novità assoluta per la coupé a quattro porte di Ingolstadt, è caratterizzato dalla cubatura di 2,0 litri ed eroga 204 CV e 400 Nm di coppia, portando in dote uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, una velocità massima di 245 km/h e un consumo medio di 4,7 litri ogni 100 km. Le nuove motorizzazioni di A7 Sportback si affiancano al 50 TDI da 286 CV e 620 Nm.

Tutti i motori di A7 Sportback si avvalgono della tecnologia mild-hybrid (MHEV) di Audi che consente un ulteriore incremento del comfort e dell'efficienza. Nell'esercizio di marcia reale è possibile una riduzione dei consumi fino a 0,7 litri ogni 100 km. Con i motori V6 la tecnologia mild-hybrid opera grazie a un sistema a 48 volt, mentre il 2,0 TDI si avvale di una rete di bordo a 12 volt. L'alternatore-starter azionato a cinghia, cuore della tecnologia mild-hybrid, in abbinamento al sistema 48 volt recupera fino a 12 kW di potenza - 5 kW nel caso del sistema a 12 Volt - in fase di decelerazione e immagazzina la corrente in una batteria agli ioni di litio dedicata. Con il motore V6 spento, A7 Sportback può avanzare per inerzia in un campo di velocità compresa tra i 55 e 160 km/H. La fase start/stop inizia già a 22 km/H (7 km/H per il quattro cilindri 2,0 TDI).

Il 3.0 TDI lavora in abbinamento al cambio tiptronic a 8 rapporti, mentre il 2.0 TDI si avvale della trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Con il propulsore V6 la trazione integrale con differenziale centrale autobloccante è di serie e sono disponibili optional di pregio quali le quattro ruote sterzanti, le sospensioni pneumatiche adattive e cerchi in lega da 21 pollici. L'unità quattro cilindri abbinata alla trazione anteriore. La generosa abitabilità e gli equipaggiamenti appannaggio di A7 Sportback 40 TDI e 45 TDI rispecchiano quanto previsto per la versione top di gamma 50 TDI. All'intuitività tipica di uno smartphone si accompagnano la marcata digitalizzazione delle funzioni di bordo, la massima connettività e raffinati sistemi di assistenza alla guida che semplificano ogni aspetto del viaggio. Prezzi da 62000, €600 per Audi A7 Sportback 40 TDI 2000 S Tronic e da €69900 per Audi A7 Sportback 45 TDI 3000 quattro tiptronic.