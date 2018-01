Guida autonoma, pronta la piattaforma intelligente firmata ZF

Zf, una delle aziende più attive nella sofisticata componentistica del settore automotive, mostrerà il futuro dei nuovi telai Intelligent Dynamic Driving Chassis (IDDC) al Ces di Las Vegas dal 9 al 12 gennaio: questa piattaforma per veicoli elettrici a guida autonoma è versatile, “vede, pensa e agisce” consentendo una mobilità futura automatizzata e senza emissioni.

L’innovazione si potrà toccare con mano sul concept Snap creato dalla l’azienda svizzera Rinspeed che l’ha adottata e che punta a sviluppare un aspetto davvero ecologico dell’auto elettrica: la gestione dell'intero ciclo di vita dal suo acquisto fino alla rottamazione; ecco dunque la scelta del telaio intelligente: il veicolo diventa “modulare”, composto da una parte chiamata “Skateboard” - che contiene il motore elettrico, batterie, chassis e software - , e da una parte superiore, “Pod”, ovvero la cellula abitativa pensata per gli ospiti, dunque con tutti i comfort e con il massimo della connettività. Ciò permette che siano scollegate in modo flessibile

Il vantaggio dell’IDDC

La separazione netta tra due zone del veicolo consente di poter apportare modifiche alle due parti separatamente. Aggiornando tecnologie, meccanica e design negli anni aumenta così il ciclo di vita dell’intera macchina. Inoltre, addio comandi: Snap avrà il sistema di guida autonoma di livello per eliminare il numero degli incidenti. L’obiettivo di ZF è azzerare il numero delle morti sulle strade oltre ridurre emissioni. Proprio per i consumi, l’azienda utilizza gli assi sterzanti comandati elettricamente, cerchi e gomme da 18 pollici.

All’interno, parecchi sensori con cui gli ingegneri si sono sbizzarriti: dallo scanner che riconosce il passeggero dall’occhio, ai 3 display disponibili per gli ospiti, ai sei screen all’esterno utili per comunicare con l’ambiente circostante, ai radar per la guida autonoma, fino alla connettività 5G. Tra gli optional, anche un robot che funge da vero e proprio assistente personale.

Il futuro Zf

Dunque, IDDC è solo una piattaforma? No. “Il trasporto urbano di domani sarà a zero emissioni, a livello locale si sposterà in modo autonomo e si adatterà alle più disparate esigenze con grande flessibilità – ha dichiarato Torsten Gollewski, responsabile di ingegneria avanzata presso ZF – Il nostro IDDC offre la tecnologia necessaria e i requisiti funzionali oggi richiesti a tale scopo”.

Zf sembra ancora una volta aprire tecnicamente la strada per il futuro. La divisione tra cellula abitativa e meccanica è in grado di neutralizzare l’invecchiamento delle tecnologie e ridurre le emissioni, non solo quelle prodotte dalla circolazione ma anche dalla produzione e dall’intero ciclo di vita del mezzo. Dunque parliamo anche di tutte le vetture green: vero tallone d’achille, seppur poco noto.