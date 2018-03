Citroën C3, la comodità è di serie con il Citroën Advanced Comfort

Citroën C3 propone un abitacolo spazioso, accogliente e contemporaneo, pensato come un luogo in cui vivere, dove il comfort e il design vengono interpretati in chiave moderna secondo la promessa del marchio "Be different, Feel Good". All'interno la sensazione di benessere è immediata, illuminati dall'ampio tetto panoramico che mette in risalto i materiali pregiati e i colori ispirati al mondo dell'interior design e dei viaggi.

Compatta nei suoi 3 metri e 99 centimetri di lunghezza e pratica grazie alle cinque portiere e una capacità di carico del bagagliaio che sfiora i 300 litri, C3 porta nel segmento delle citycar il centenario impegno di Citroën nel migliorare la vita a bordo, guidato dal programma Citroën Advanced Comfort. Il benessere a bordo è garantito da un'abitabilità di riferimento, spazi generosi ed accoglienti, ingegnosi vani portaoggetti, ergonomia dei comandi integrati nello schermo Touch Pad da 7" che riunisce le principali funzioni in modo intuitivo e moderno, e confortevoli sedute che la rendono non solo un punto di riferimento per la categoria in quanto a comfort, ma anche un luogo in cui "sentirsi a casa".