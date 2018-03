Daimler e Google, che coppia

Daimler e Google insieme per la mobilità del futuro. La partnership di ricerca strategica punta al settore dei computer quantistici: secondo il gruppo tedesco saranno la risposta al problema dell’evoluzione di strade e auto connesse.

Cosa offre Google

Bristlecone, l’avanzato processore da 72 qubit di Google, mette in campo il numero di qubit (unità di misura) più elevato nella storia di questo settore. Esso fa in modo che un computer quantistico, differentemente da un computer comune, sia in grado di applicare direttamente le leggi della fisica quantistica, senza attenersi alla logica binaria (0 o 1). Con un enorme potenziale.

Come Daimler userà i sistemi

Nello specifico, questa macchina, potente e in grado di riconoscere anche stati diversi, potrà essere utilizzata per lo sviluppo delle celle delle batterie, l’ottimizzazione della pianificazione e dei processi di produzione, l’apprendimento automatico delle conoscenze per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Mobilità a 360 gradi

Per Daimler: un viaggio senza sosta verso la sua mission di fornitore di servizi sulla mobilità a 360 gradi. “L’innovazione e la creatività sono da sempre parte del DNA di Daimler. Con l’invenzione dell’automobile 132 anni fa abbiamo avviato un processo pionieristico di trasformazione della mobilità individuale delle persone” spiega Ola Källenius, Membro del Board of Management di Daimler AG, responsabile Group Research e Mercedes-Benz Cars Development. Grazie a questo accordo l'azienda potrà adoperarsi sulle problematiche relative al futuro delle città e allo sviluppo dei propri brand. Non ci resta che stare a vedere...