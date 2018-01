Ford: su Ecosport debutta Honeycomb, il nuovo piano regolabile del bagagliaio

La natura ispira il design ad alta resistenza del piano regolabile del bagagliaio della nuova Ford EcoSport, per un trasporto più sicuro dei propri affetti personali. L'alveare, una delle strutture più comuni e, al contempo, affascinanti, presenti in natura, costruiti grazie all'impegno profuso dai piccoli e laboriosi insetti bicolore, ha ispirato gli ingegneri Ford nello sviluppo del piano regolabile del bagagliaio, disponibile a bordo della nuova EcoSport, l'evoluzione del SUV compatto dell'Ovale Blu.

Honeycomb Shelf, infatti, è in grado di sostenere una massa 100 volte superiore alla propria, grazie a un rapporto peso/resistenza che supera quello dell'acciaio. Sviluppato ad hoc per EcoSport e concepito per contenere e proteggere eventuali fragilità degli oggetti di valore, il piano regolabile può sopportare carichi superiori ai 300 kg, l'equivalente del peso di circa tre uomini adulti. "La natura puo' esser paragonata a un grande laboratorio di innovazione, dalle api alle termiti ai castori, gli animali sono tra i migliori ingegneri al mondo", ha raccontato Bettina Veith, Assistant Chief Engineer di Ford EcoSport. "La capacita' della struttura alveare di garantire forza senza aggiungere peso, è già stata applicata a diversi dispositivi come razzi spaziali, aerei e supercar, rendendola la scelta naturale per fornire una piattaforma ad alta resistenza per il piano regolabile del bagagliaio di EcoSport".

Per creare Honeycomb Shelf, gli ingegneri Ford hanno inserito uno strato di cartone riciclato, modulato con celle a nido d'ape tra due strati di fibra di vetro, anch'essa leggera e duratura, scelta che permette, inoltre, un risparmio nei consumi di carburante. La nuova generazione di EcoSport, il SUV compatto, dinamico e sportivo dell'Ovale Blu, in grado di garantire ai clienti europei maggiore praticità, un design piu' rifinito e una gamma di tecnologie avanzate. Per la prima volta disponibile con trazione integrale intelligente Ford (Intelligent All Wheel Drive), per una migliore trazione, sia su strada sia in off-road, abbinata al nuovo motore diesel EcoBlue 1.5.