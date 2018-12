Ford avvia la sperimentazione dei Transit Custom Plug-in Hybrid a Colonia

Ford estendera' nella citta' di Colonia il progetto finalizzato a migliorare la qualita' dell'aria, grazie all'introduzione di veicoli commerciali ibridi Plug-In sui percorsi urbani. Nell'ambito del progetto di sperimentazione la casa dell'Ovale Blu, collaborando con le istituzioni municipali di Colonia, in Germania, cerchera' di comprendere le capacita' del nuovo Transit Custom Plug-In Hybrid nel migliorare le condizioni dell'aria. Il progetto vedra' debuttare sulle strade di Colonia, per una sperimentazione della durata di 12 mesi, una flotta di 10 Transit Custom Plug-In Hybrid (PHEV), dopo i test condotti a Londra e Valencia. I veicoli commerciali sfrutteranno la propulsione elettrica per la maggior parte degli spostamenti nelle attivita' urbane a emissioni zero fino a 50 chilometri e saranno dotati del motore EcoBoost 1.0 che consente di estendere l'autonomia di percorrenza fino a 500 chilometri.