Groupe PSA: accordo con AISIN AW per produrre cambi automatici in Europa

Per soddisfare la crescente richiesta di cambi automatici Groupe PSA ha sottoscritto un contratto di licenza con AISIN AW per produrre in Francia cambi automatici finora importati dal Giappone. La competitività del sito di Valenciennes, assieme a un know-how universalmente riconosciuto nell'industrializzazione e nella produzione di cambi, hanno permesso a Groupe PSA d'investire in una nuova officina di produzione e assemblaggio per cambi automatici EAT6 a 6 rapporti, presenti sui principali modelli dei marchi Peugeot, Citroën e DS, e sui modelli Opel e Vauxhall prodotti sulle piattaforme del Gruppo.

L'unione tra le competenze del sito di Valenciennes e la leadership tecnologica di AISIN permetterà di garantire qualità e prestazioni di altissimo livello per questi cambi automatici a 6 rapporti (EAT6). L'investimento fatto a Valenciennes s'inserisce nella strategia di Groupe PSA per raddoppiare il volume di vendite dei modelli con cambio automatico, con un'offerta tecnologica eccellente, che soddisfi le aspettative dei clienti.

L'obiettivo è anche quello di ottimizzare le procedure industriali per garantire il massimo livello di performance. "Dopo 15 anni di partnership esemplare nello sviluppo e nella fornitura di cambi automatici, questo accordo di produzione con licenza in Francia contribuisce a rafforzare il rapporto strategico tra Aisin AW e Groupe PSA" commenta Yannick Be'zard, Executive Vice President Purchasing per Groupe PSA.