I-Pace: prima auto senza conducente per Jaguar

Partnership a lungo termine per Jaguar e Waymo. Per il marchio del giaguaro è il fischio d’inizio ad una grande partita che ha come obiettivo ultimo il lancio di una mobilità premium senza conducente a bordo. Gli inglesi con questo accordo - Waymo oggi è la sola azienda in strada con una flotta autonomous driving – si avvierà verso la seconda fase per il nuovo veicolo I-Pace, primo SUV full-electric presentato da poche settimane al salone di Francoforte.

I-Pace, ambasciatore del marchio

Pratico, performante e altamente desiderabile, I-Pace è l’auto con cui Jaguar Land Rover punta a diventare leader nel settore a zero emissioni, tanto da essersi impegnata con ingenti investimenti per emergere tra i competitor. Ora con Waymo, che collaborerà alla progettazione e all’ingegnerizzazione del modello, il passo non potrà che accelerarsi ancora: il SUV ben presto diventerà completamente autonomo, secondo i programmi della Casa.

Un SUV senza conducente in 2 anni

Già durante l'anno corrente prove su strada e acquisizione di dati in situazioni di vita reale consentiranno di affinare sistemi e ottimizzare sicurezza e affidabilità. Secondo la missione, si potranno produrre fino a 20.000 I-Pace nei primi due anni, disponibili per gli utenti dei servizi Waymo senza conducente: un potenziale previsto di un milione di corse al giorno.