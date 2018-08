Kalashnikov "puntato" su Tesla: stile rétro e potenza di fuoco

Kalashnikov, famoso produttore di armi russo, sembra voglia entrare con forza nel settore della mobilità elettrica. Con il concept CV-1 lancia la sfida a Tesla: il modello basato sul design della Izh - una berlina russa degli anni '70, costruita ai tempi di Leonid Breznev - si appresta a distinguersi subito nel panorama a zero emissioni. Si parte dal design... non per nulla futurista. Anzi.

CV-1: le caratteristiche

"Vogliamo ricalcare le orme di Tesla e avere successo nel settore dei veicoli elettrici per competere con Elon Musk", ha dichiarato la portavoce dell'azienda, Sofia Ivanova, all'emittente nazionale Rbc.

Ovviamente quanto detto è rispetto alle prestazioni: il veicolo ha una potenza equivalente a 300 cv e un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 6 secondi per un'autonomia complessiva di 355 chilometri. Il design invece è completamente opposto. Omaggia lo stile retrò di altri tempi.

Le intenzioni russe

L'azienda ha sempre avuto una missione ben precisa: il brand 'Kalashnikov' si occupa di armi d'assalto; 'Baikal' di caccia e fucili civili; 'Izhmash' di fucili sportivi; 'Concern' di veicoli, barche e moto. Kalashnikov, ora oltre al famigerato fucile Ak-47, ha ampliato i prodotti: da una linea di abbigliamento fino al settore tecnologico.

CV-1, quindi, non sarà l’unico prototipo a zero emissioni: ad affiancarla ci sarà una gamma di moto elettriche (già svelate al salone di Mosca) in versione enduro. Insomma, l'immagine di affidabilità e precisione militare che ha fatto la fortuna della Kalashnikov con i mitra adesso arriva anche nel settore automotive… quello che ci si chiede è se rimarrà quel look retrò quando il concept diventerà un modello da mettere in strada... dunque da vendere per far concorrenza ai competitor.