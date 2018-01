Kia presenta Niro EV Concept, l'evoluzione elettrica del crossover ibrido

Al CES di Las Vegas sullo stand Nissan a dominare la scena è Niro EV Concept, la naturale evoluzione del crossover Kia Niro: prima ibrido, poi plug-in, entro il 2018 sarà anche elettrico.

Un palcoscenico - quello di Las Vegas - scelto da Kia per riassumere il senso dell'acronimo ACE, il manifesto che rappresenta il futuro della mobilità Autonoma, Connessa, Ecologica ed Elettrica. Una mobilità senza limiti, fatta per ampliare gli orizzonti grazie a innovativi servizi di mobilità estesa e democratica.

Niro EV Concept combina il design di un SUV compatto con l'alta efficienza di un avanzato powertrain elettrico. Il Concept Niro EV è alimentato da un propulsore di nuova generazione, che utilizza inedite tecnologie destinate ad equipaggiare i veicoli elettrici del futuro prossimo di Kia. L'energia è fornita da un potente pacco batteria ai polimeri di litio da 64 kWh, abbinato a un motore elettrico da 150 kW. Il Concept Niro EV offre un'autonomia di 383 chilometri a emissioni zero.

Per sottolineare la sua anima soprattutto urbana, Niro EV Concept vanta nuove tecnologie pensate per migliorare la sicurezza dei pedoni. In particolare il nuovo sistema di avviso denominato Active Pedestrian Warning System (APWS), grazie a una combinazione di telecamere e sensori montati sul frontale Niro EV Concept riconosce pedoni e ciclisti e può "dialogare" con loro attraverso avvisi luminosi interattivi e avvertimenti sonori, avvisandoli così della presenza dell'auto.

All'interno, l'abitacolo è stato progettato con un aspetto puro, minimalista, pensato per creare una maggiore interazione fra auto e utente grazie a nuove tecnologie e funzionalità. Al posto dei tradizionali indicatori Niro EV Concept adotta ampi schermi digitali touch screen che, insieme ai comandi vocali, consentono di attivare le principali funzioni di bordo. Il design della plancia è avvolgente e il layout orizzontale presenta superfici ampie e levigate. L'effetto per i passeggeri è un senso di spazio e tranquillità, esaltato dalle sfumature cromatiche morbide dell'argento, del grigio e del bronzo che ricoprono ogni superficie.