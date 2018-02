Land Rover presenta Explore, lo smartphone resistente come una Discovery

Land Rover Explore è uno smartphone forte e prestazionale, come la Discovery che l'ha ispirato. Con una durata della batteria pari a due giorni di utilizzo medio e una robusta connessione anche in condizioni difficili, è stato sviluppato da Land Rover e dal Bullitt Group e presentato al Mobile World Congress di Barcellona.

Progettato con alcuni richiami stilistici all'ineguagliabile e seducente Land Rover Discovery, lo smartphone Explore è il compagno ideale sia in ufficio che in ogni avventura, navigando insieme a voi sempre più lontano, sempre più a lungo. La potente batteria da 4000 mAh dura per un'intera giornata di escursione, a piedi, in bici o sugli sci, con schermo costantemente acceso e navigazione GPS attiva sul display HD da 5". La durata della batteria può essere raddoppiata con l'Adventure Pack, che incrementa anche l'affidabilità del segnale GPS e ne migliora la mappatura.

Il Land Rover Explore è avventuroso proprio come voi. Testato per una caduta da 1,8 metri, con protezione dello schermo di fabbrica, questo smartphone è in grado di resistere all'acqua - anche salata - ed a temperature estreme, umidità, shock termici e vibrazioni. Un tale livello di protezione assicura che il cellullare non tema i più violenti nubifragi come le piste più fangose, continuando a funzionare ed a mantenervi connessi. La schermata iniziale di questo Android presenta un riquadro personalizzabile per attivita' outdoor che dà accesso immediato alle previsioni del tempo e ai dati dei sensori del dispositivo. Lo schermo full HD è leggibile sotto il sole ed è utilizzabile con guanti o dita bagnate. E' inoltre compatibile con tutte le app in-car di Land Rover.

"E' lo smartphone che tutti vorremmo - una perfetta combinazione di design e funzionalità che esprime il DNA Land Rover e consente di vivere all'aperto più a lungo con la sicurezza di potersi spingere sempre oltre" dichiara Joe Sinclair, Director of Branded Goods and Licensing, Jaguar Land Rover. Per il Land Rover Explore sono disponibili anche altri pacchetti hardware, come la grande batteria aggiuntiva da 4370 mAh ed un supporto universale per bicicletta. Il Land Rover Explore viene lanciato con l'Adventure Pack, e GPS installato al prezzo di 649 Euro. Sarà disponibile per ordinazione dal 26 aprile 2018 su www.landroverexplore.com. Il Land Rover Explore sarà esposto al Mobile World Congress (stand CS78) dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 e successivamente al Motor Show di Ginevra, a marzo.