McLaren a Londra con un misterioso prototipo fatto di Lego

Una nuova McLaren è stata avvistata durante i test dinamici prima della sua introduzione a gennaio. La costruzione in mattoncini della vettura ha reso necessario lo sviluppo per spostarsi dalla sede segreta della McLaren vicino a Idiada in Spagna ad un affollato negozio Lego nel centro di Londra.

Sotto il manto mimetizzato, la forma è riconoscibilmente di una McLaren. Gli addetti ai lavori dicono che è stata progettata, con i futuri proprietari in mente, per essere montata e smontata frequentemente. Questa non è la prima volta che la McLaren si è allontanata dalla sua famosa costruzione in fibra di carbonio a favore dei mattoni ad incastro.

Nel 2017, la McLaren 720S è stata convertita in una replica in scala 1:1 di 280.000 mattoncini ed è stata completata con l'aiuto dei visitatori del Goodwood Festival of Speed. Una versione più facile da completare puo' ancora essere acquistata in qualsiasi Lego Store che fa parte della gamma Speed Champions dell'azienda. La storia si comporrà a gennaio, quando verrà scartata la nuova McLaren.