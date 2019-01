Mercedes-Benz: cresce l'offerta di Mercedes me con lo streaming musicale di Tidal

L’offerta di Mercedes me diventa sempre più variegata ed è disponibile in un numero crescente di mercati. Dall’inizio dell’anno, con il debutto in Australia, Nuova Zelanda e Thailandia, è salito a 45 il numero di mercati dove è possibile utilizzare Mercedes me.

E per i clienti nell’Unione Europea, tramite Mercedes me è oggi disponibile la straordinaria qualità audio del servizio di streaming musicale Tidal. In tutte le vetture equipaggiate con MBUX, il servizio è integrato a bordo e disponibile per 12 mesi senza costi di abbonamento.

L’MBUX e il Mercedes me Store permettono anche di ordinare direttamente on-line ulteriori equipaggiamenti a richiesta, anche dopo l’acquisto dell’auto. In questo modo, il Cliente può acquistare radio digitale, Smartphone Integration (Apple Carplay / Android Car) e navigazione al momento della consegna dell’auto con il supporto del consulente di vendita o del product expert, ma anche in un secondo momento.

È necessario che l’auto sia connessa a Mercedes me. In questo modo, l’equipaggiamento a richiesta desiderato può essere acquistato con pochi clic, utilizzando il link fornito in concessionaria al momento della consegna, direttamente tramite il Mercedes me Store o dalla head unit. Un’opportunità particolarmente interessante qualora, ad esempio, il cliente desideri fare un upgrade di prodotto o semplicemente integrare la dotazione di serie. E anche per un eventuale secondo o un terzo proprietario, questa funzionalità offre una buona opportunità di personalizzare l’auto, adeguandola alle proprie esigenze.