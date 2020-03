Le migliori autoradio low cost

Stanchi della vecchia autoradio, ma avete solo un piccolo budget? Ecco allora una breve rassegna di modelli low cost, con a bordo le più recenti tecnologie ed in grado di riprodurre la musica in formato “liquido” proveniente dal nostro smartphone.

Modelli di autoradio a 1 DIN acquistabili a partire da 23 euro, dotati anche di telecomando.

Autoradio per tutte le tasche, equipaggiati con display LCD a colori touch, vivavoce con microfono integrato, porte USB e connettività wireless con Bluetooth ed NFC.



Sony DSX-A410BT: con vivavoce Bluetooth integrato

Iniziamo la nostra rassegna dall’autoradio Sony DSX-A410BT; un modello pensato espressamente per la riproduzione della musica liquida proveniente da smartphone. Autoradio dotato di collegamento NFC e dual Bluetooth per collegare 2 cellulari contemporaneamente. Ricordiamo, inoltre, il vivavoce Bluetooth con microfono integrato, la porta USB, la potenza di 4 x 55 Watt, la funzione Siri Eyes Free e la possibilità di riprodurre anche musica in formato FLAC.

Scopri di più su Amazon a 82 euro

Andven: autoradio Bluetooth a 23 euro

Proseguiamo con l’autoradio di Andven; un modello decisamente economico dotato di Bluetooth e microfono per la gestione di musica e chiamate da smartphone. Supporta, inoltre, chiavette USB e schede SD e viene fornito anche di telecomando.

Scopri di più su Amazon a 23 euro

Lslya: con telecomando per volante

Occupiamoci ora dell’autoradio low cost di Lslya fornito di telecomando da fissare al volante. Anche su questo modello troviamo Bluetooth e microfono per la gestione di musica e chiamate da smartphone. Inoltre sono presenti due porte USB e uno slot per schede SD.

Scopri di più su Amazon a 23 euro

Honboom: con schermo LCD a colori da 4 pollici

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Honboom che si distingue per la presenza di un ampio schermo LCD a colori da 4,1 pollici, touch ed in grado di riprodurre anche video. Non mancano Bluetooth e vivavoce, RDS, una porta USB, un ingresso Aux ed uno slot per MicroSD.

Scopri di più su Amazon a 47 euro