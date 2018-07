MINI, immagina le città connesse e lancia la propria challenge

Da sempre attento alla mobilita' e a trovare soluzioni creative per migliorare la vita urbana, il marchio Mini supporta Connected City - iniziativa lanciata da Talent Garden - la piu' grande piattaforma fisica in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale.

Un programma di open innovation dedicato alla ricerca di soluzioni pratiche e innovative sul tema della mobilita' urbana, utilizzando dati e tecnologia. Si tratta di un'iniziativa che ha l'obiettivo di connettere istituzioni, imprese e innovatori al fine di proporre nuove opportunita' per i cittadini.

Il progetto prevede due fasi da sei mesi ciascuna: una prima fase di scouting e selezione delle idee e una successiva di sperimentazione e condivisione finale dei risultati con la citta'. Nella prima fase startup, team e aziende provenienti da tutto il mondo potranno candidarsi alla Call4Projects, una piattaforma web dedicata per la raccolta e gestione dei progetti (connectedcity.talentgarden.org). La fase successiva e' divisa a sua volta in due momenti: i partner e gli stakeholder voteranno e selezioneranno i progetti migliori, tra questi verranno scelte le 5 idee finaliste con il maggior potenziale di crescita, fattibilita' e impatto sulla citta', che avranno quindi accesso alla fase di sperimentazione.

L'evento di lancio, avvenuto a Torino presso Officine Grandi Riparazioni, ha visto coinvolti tanti protagonisti diversi tra esperti e innovatori. Ospite d'eccezione anche Reid Hoffman, imprenditore e investitore, fondatore ed Executive Chairman di LinkedIn. Durante la giornata, divisa in tavoli di confronto, sono state affrontate diverse discussioni con l'obiettivo di redigere insieme il "Manifesto" condiviso delle citta' connesse, fondato su sostenibilita', inclusivita', digitalizzazione e benessere. Dopo le idee e gli spunti sviluppati nel Manifesto, ora e' il momento di concretizzazione di progetti che possano realmente essere base portante del nuovo modo di intendere la mobilita'.