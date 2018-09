Mini Emotional Landscape Experiment, ecco come Mini legge nel pensiero

Mini parte un con esperimento sviluppato in collaborazione con Thimus, una start-up leader nel settore delle neuroscienze: l’auto sarà in grado di raccogliere dati sugli stati emotivi e cognitivi di chi si mette alla guida, mostrando le emozioni al volante e la sensibilità del conducente alla guida elettrica.

L’esperimento

Per l’esperimento verranno utilizzate due Mini Countryman, ibrida plug-in e diesel, in differenti modalità di guida: full-electric, benzina e diesel. Obiettivo: esaminare le differenti reazioni di coinvolgimento e di benessere con una serie di misurazioni e test drive della durata di 12 mesi. I tester di diversa età ed esaminati in sessioni multiple saranno oggetto di misurazioni in tempo reale sia su percorsi urbani che fuoricittà.

Prima si partirà con l’esperienza in cinque cantine della Franciacorta: da qui, la mole di dati neurologici e biometrici dei tester stabiliranno la matrice di massimo comfort e coinvolgimento per ognuno… prima di mettersi al volante: l’efficacia e l’innovazione del metodo (Thimus) sta proprio nell’utilizzo delle neuroscienze che riesce a cogliere gli elementi che sfuggono alle normali misurazioni.

Alta tecnologia da indossare

Come farà la MINI nell’Emotional Landscape Experiment dunque a svelarci cosa stimola l’esperienza green nei guidatori? I tester alla guida indosseranno dispositivi ad alta tecnologia per cogliere i diversi parametri dell’esperienza: elettroencefalogramma graduato medico (EEG), occhiali eye-tracking di ultima generazione e un un sistema per la misurazione della “galvanic skin response”. Strumenti di derivazione clinica permetteranno il responso degli stati emotivi e cognitivi al volante. Magari, prima che arrivino le auto alla spina, a qualcuno potrà essere utile saperlo...