Opel vara i sistemi di infotainment di nuova generazione su nuova Insignia

La connettività è diventata un elemento indispensabile delle automobili moderne. Oggi i clienti si aspettano di poter utilizzare i servizi online anche mentre sono alla guida della propria vettura. In questo campo Opel è leader e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il “Connected Car Award”, per le sue futuristiche soluzioni di connessione.

Per venire incontro alla crescente domanda di sistemi avanzati ed essere sempre in prima fila nello sviluppo di questo settore, il marchio di Rüsselsheim ha creato una nuova generazione di sistemi di infotainment che debutterà nel corso dell'anno sulla gamma Insignia, l'ammiraglia della Casa.

I nuovi sistemi di infotainment Multimedia e Multimedia Navi Pro di Insignia consolideranno la leadership di Opel nel campo dell'infotainment e della connettività. Questi sistemi sono all'avanguardia dal punto di vista della funzionalità, ma sono al contempo eleganti e intuitivi da utilizzare. I clienti possono disporre di un grande schermo touch a colori, fino a otto pollici, e hanno inoltre un Driver Information Cluster ad alta risoluzione, molto ordinato e chiaro che, in abbinamento al sistema Multimedia Navi Pro, può essere ulteriormente potenziato con l'head-up display a richiesta.

Ci si può collegare con tecnologie tradizionali come il Bluetooth o la presa USB, oppure si può integrare il proprio smartphone attraverso sistemi all'avanguardia come Apple CarPlay o Android Auto. Opel è stato uno dei primi costruttori a introdurre sui propri modelli questi sistemi, ai quali è possibile collegare fino a due smartphone contemporaneamente. Accanto alla radio AM/FM di serie, a richiesta è disponibile l'altissima qualità del suono offerta dal DAB+.

Il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro presenta la nuova generazione dei futuri navigatori Opel. Tra le nuove funzioni vi sono i servizi di navigazione in connessione per ottimizzare la ricerca dei punti di interesse e delle destinazioni, il servizio Live Traffic, le informazioni sui prezzi dei carburanti in tempo reale, le informazioni relative ai parcheggi nei pressi della destinazione e gli aggiornamenti online delle mappe. La navigazione con visualizzazione 3D, lo zoom continuo e la fluidità di scorrimento dello schermo rendono ogni viaggio rilassante e piacevole.

Per rendere ancora più semplice l'utilizzo del sistema, la nuova Human Machine Interface (ossia l'interfaccia tra persona e sistema) di Multimedia e Multimedia Navi Pro è stata progettata con un layout intuitivo che permette di accedere direttamente alle funzioni principali (p.es. audio, telefono, navigatore) dalla schermata iniziale. I gesti delle dita per i comandi sono quelli che siamo ormai abituati a fare sui tablet, ergonomici e di facile comprensione, ma il sistema di infotainment risponde anche ai comandi al volante. Il sistema Multimedia Navi Pro è dotato anche di un sistema di comandi vocali.

Il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro di prossima generazione consente di definire diversi profili utente, personalizzando così ulteriormente la propria Insignia. I profili possono essere definiti da cinque guidatori, permettendo di salvare numerose regolazioni, dalle impostazioni dei comandi del climatizzatore all'equalizzazione preferita degli altoparlanti. Destinazioni preferite, playlist e punti di interesse sono memorizzati in base al profilo personalizzato e consentono a chi guida di concentrarsi sul viaggio. In un prossimo futuro, le funzioni di personalizzazione riguarderanno anche la ricerca e la definizione personalizzata dei percorsi, basata sulle preferenze di guida personali.

La gamma Insignia (Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer e GSi) sarà la prima a montare i sistemi di infotainment Opel di prossima generazione. Grazie al loro elegante design, alle funzioni all'avanguardia e al funzionamento intuitivo, i sistemi Multimedia e Multimedia Navi Pro rafforzeranno significativamente la reputazione di Opel quale leader nel campo della connettività automobilistica e dell'intrattenimento di bordo. L'offerta di questi sistemi riguarderà anche altri modelli Opel nel corso dell'anno e nel 2019.