Idea Piaggio, il trolley è un robot e ti segue

La mobilità corre veloce e non solo quella su strada. Dà ufficialmente il via allo sviluppo italiano Piaggio Fast Forward, società controllata dal Gruppo Piaggio: annuncia un nuovo impianto dedicato a Boston, città dove verrà prodotta Gita, un mini robot autonomo in piena regola.

L'ultima novità della Casa ha le dimensioni di un mini trolley ed è in grado di muoversi da solo, seguendo in esterno ed interno il suo proprietario. Caratterizzato da microcamere, infatti, permette di tenere sotto'occhio le tracce di chi cammina davanti e non "perdersi". “Comprendere profondamente le persone e le loro abitudini è fondamentale per soddisfare le loro esigenze – commenta Michele Colaninno, presidente di Piaggio Fast Forward – è questo il percorso che ci ha portato a creare Gita”

Come una valigia del futuro

Gita può essere concepita esattamente come una valigia: arriva a portare 18 kg di peso ma è elettrica ed autonoma, pronta anche a memorizzare alcuni percorsi. Una soluzione per chi viaggia, spesso facendo anche percorsi a piedi lunghi e accidentati: raggiunge i 35 km/h, in maniera agile e senza problemi, grazie alla forma sferica ed il design pulito. A patto, certo, che l’ambiente sia mappato...

Per ogni esigenza... di peso

Commercializzato da metà 2019, Gita verrà realizzata a ASME Row, 90, Cambridge Street (Boston), andando ad affiancare il quartier generale dell’azienda di Charleston. Il nuovo stabilimento occuperà un’area di circa 1.000 metri quadri, destinati all’assemblaggio e alla produzione. A Gita si affiancherà nell'impianto anche Kilo, la versione più grande pensata per arrivare a trasportare autonomamente fino a 100 Kg. Il vano qui sarà da 120 litri e anche questo mezzo potrà allo stesso modo muoversi autonomamente... ma su tre ruote.