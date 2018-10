Range Rover chiede aiuto agli invalidi: un nuovo scopo per la guida autonoma

Chiamateli con il loro nome: impavidi guerrieri. Alcuni feriti e mutilati in battaglia oggi sono stati arruolati da Range Rover Sport per una nuova missione impossibile. Questa volta il tema è la guida autonoma.

L'obiettivo

Jaguar Land Rover punta a scoprire come la tecnologia autonoma potrebbe migliorare la vita di milioni di persone che vivono in una condizione di mobilità ridotta. Range Rover sport è già in grado di percorrere con successo incroci e rotatorie, superare semafori e cambi di corsia, raggiungendo una velocità massima di 80 km/h. La guida autonoma secondo il marchio potrà essere ideale per affrontare le sfide quotidiane poste dagli ambienti urbani, come i pedoni, i ciclisti, la sicurezza e le infrastrutture.

Una nuova sfida

Incarnando lo spirito degli Invictus Games di Sydney 2018, in programma dal 20 al 27 ottobre - che utilizza lo sport per stimolare il recupero e la riabilitazione - Mark “Dot” Perkins, capitano del Team britannico, e Simone Careddu, concorrente del team italiano, si sono uniti agli ex partecipanti Jamie Weller e JJ Chalmers per guidare Range Rover Sport con autonomia di livello 4, sulle strade di Milton Keynes.

“È stata una grande opportunità poter sperimentare le nuove tecnologie che sta sviluppando Jaguar Land Rover, così come è entusiasmante parlare di auto che potrebbero essere utilizzate da persone ipovedenti”, ha aggiunto Jamie Weller, veterano e ingegnere aeronauticodella Royal Navy con problemi alla vista durante la sua carriera militare. “La tecnologia offre numerosi vantaggi a tutti coloro che vivono con una disabilità.”