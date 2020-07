Gruppo Renault e Google Cloud diventano partner per digitalizzare gli stabilimenti e la supply chain

Il Gruppo Renault e Google Cloud annunciano, in data odierna, una nuova partnership che si prefigge lo scopo di condividere le proprie esperienze industriali e tecnologiche per accelerare la digitalizzazione del sistema industriale del Gruppo Renault e lo sviluppo dell’industria 4.0.

Digitalizzare gli stabilimenti e progettare nuove soluzioni industriali

Attore riconosciuto dell’industria 4.0, il Gruppo Renault sviluppa, fin dal 2016, la sua piattaforma digitale per connettere ed aggregare i dati industriali di ben 22 siti del Gruppo nel mondo (che rappresentano il 76% della produzione di veicoli) e di oltre 2.500 macchinari. La nuova partnership siglata con Google Cloud intende, inoltre, ottimizzare questa piattaforma di gestione dei dati industriali che restano di proprietà del Gruppo Renault.

Le soluzioni di Google Cloud e la sua esperienza a livello di smart analytics, machine learning (ML) ed intelligenza artificiale (IA), consentiranno al Gruppo Renault di migliorare soprattutto l’efficacia della supply chain e del processo produttivo, la qualità della produzione e la riduzione dell’impatto ambientale tramite il risparmio energetico.

Inoltre, questa collaborazione favorirà la progettazione e lo sviluppo di nuove soluzioni che potrebbero, a lungo termine, andare a vantaggio di tutto il settore automotive.

Sviluppare competenze digitali

Anche la formazione dei collaboratori è un elemento fondamentale della nuova partnership. Il Gruppo Renault e Google Cloud prevedono di realizzare un programma unico inteso a rafforzare le competenze dei team di ingegneria dei processi, produzione e informatica del Gruppo Renault, grazie a sessioni di coworking, formazione ed empowerment con il team Google. L’obiettivo di questo programma è di consolidare nel Gruppo Renault la cultura dei dati che, oggigiorno, è un elemento essenziale della vita professionale quotidiana, sia a livello di processi operativi che decisionali.

"Questa collaborazione illustra perfettamente la strategia digitale del Gruppo Renault, in questo caso applicata all’ambito industriale. Questo accordo e l’impegno dei nostri team responsabili dell’informatica, della produzione e della gestione della supply chain, ci consentiranno di accelerare lo sviluppo del piano ‘Industria 4.0’ che abbiamo pensato per trasformare e connettere i nostri siti di produzione e processi logistici in tutto il mondo, per migliorare i nostri standard di eccellenza e performance. Questa partnership è anche un grande vantaggio per i collaboratori del Gruppo che beneficeranno di una formazione di alto livello sulla gestione dei dati digitali" ha sottolineato José Vicente de los Mozos, Direttore Produzione e Logistica, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault.

"L'innovazione fa parte del DNA dell’industria automotive e la tecnologia digitale ha tutto il potenziale per avere un impatto significativo sulla produzione. Siamo orgogliosi di lavorare in partnership con il Gruppo Renault per rivoluzionare il futuro del settore automobilistico e aprire la strada ad una nuova era di eccellenza logistica" ha aggiunto Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.