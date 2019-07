Renault Italia lancia la piattaforma digitale “Video Tutorial Renault"

Renault, che si pone come obiettivo prioritario la massima soddisfazione del cliente in tutta la sua esperienza con la marca, lancia a partire da oggi la nuova piattaforma digitale “Video Tutorial Renault”: un portale contenente oltre 700 video tutoriali relativi a tutte le principali caratteristiche funzionali e tecnologiche delle autovetture della gamma Renault.

Disponibili, per ogni modello, dai 30 ai 60 video, della durata media di 2,5 minuti, organizzati per tematiche quali, ad esempio, Assistenza alla guida, Multimedia, Vita a bordo, e Pack Opzioni.

La sezione Assistenza alla guida contiene tutti i video illustrativi degli equipaggiamenti che rappresentano un ausilio alla guida, come ad esempio il Cruise Control, il Limitatore di Velocità etc.

La sezione Multimedia, presente nelle versioni dotate di sistema multimediale, racchiude i video che spiegano l’utilizzo di R-Link, Smart-Nav Evolution e R&GO. Nella sezione Vita a bordo sono contenuti i video che approfondiscono elementi quali l’Easy Access System e il climatizzatore automatico.

All’interno della piattaforma, di semplice navigazione, i video sono suddivisi per Modello e Versione ed illustrano sia con immagini che a livello vocale gli equipaggiamenti di serie e quelli in opzione, nonché gli accessori.

La piattaforma vuole essere un valido supporto per il cliente, per conoscere al meglio gli equipaggiamenti e sfruttare pienamente i dispositivi tecnologici a bordo della propria auto, nonché un utile strumento per la Rete dei concessionari, da utilizzare durante la fase di consegna.

Integrata all’interno del sito istituzionale www.renault.it, nella sezione “La tua Renault”, la piattaforma digitale (https://tutorial.renault.it) è accessibile a tutti e comprende, nella fase di lancio, i modelli Nuovo Kadjar, Clio, Captur, Twingo e Twingo Generation. Nel corso del 2019, il portale conterrà tutti i restanti modelli della gamma Renault.