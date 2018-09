Renault, Nissan Mitsubishi: arriva Android a bordo

I veicoli Renault, Nissan e Mitsubishi dal 2021 saranno dotati di sistemi intelligenti di infotainment Android per offrire servizi Google Maps, Google Assistant e Google Play Store ai clienti. Un passo fondamentale per l’Alleanza che punta ad un aumento delle vendite di oltre 14 milioni di unità all'anno entro la fine del 2022. Non solo: per il futuro sono previsti 12 nuovi veicoli elettrici a emissioni zero, nuove tecnologie di guida autonoma e il lancio dell'Alliance Intelligent Cloud.

I vantaggi

Alla luce dei 10,6 milioni di veicoli in 200 mercati, i marchi Renault, Nissan e Mitsubishi puntano a personalizzare l’esperienza a bordo: ogni marchio avrà la flessibilità di creare un'interfaccia unica con caratteristiche specifiche comuni della piattaforma Android. I sistemi si aggiorneranno automaticamente.

L'evoluzione Android

Kal Mos, Global Vice President of Alliance Connected Vehicles di Renault-Nissan-Mitsubishi, ha commentato: "Con l'integrazione della piattaforma Android nei nostri sistemi di infotainment, stiamo aggiungendo un nuovo livello di intelligenza ai nostri veicoli. In futuro, l'assistente di Google, che utilizza la tecnologia AI di Google, può diventare il principale modo in cui i clienti interagiscono con i loro veicoli a mani libere”.

Il progetto, secondo quanto comunicato, partirà con la navigazione e l’aggiornamento delle mappe, l'accesso a un ricco ecosistema di applicazioni automotive sul Google Play Store e la possibilità di rispondere a chiamate e testi, ma anche di trovare informazioni e gestire le funzioni del veicolo con la voce utilizzando il Google Assistant integrato. In seguito, con l’arrivo dell'Alliance Intelligent Cloud, i sistemi di infotainment offriranno anche il resto, grazie ad una piattaforma per integrare la gestione dei dati e per facilitare gli aggiornamenti over-the-air assieme alla diagnostica da remoto.