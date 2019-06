Gruppo Renault e Nissan, accordo con Waymo per studiare servizi di mobilità autonoma

Gruppo Renault, Nissan Motor Co. e Waymo, azienda specializzata nelle tecnologie a guida autonoma, che ha accumulato oltre 16 milioni di chilometri su strada, hanno concluso un accordo esclusivo che prevede una prima fase esplorativa, che riguarda tutti gli aspetti relativi ai servizi di mobilità autonoma per il trasporto delle persone e la consegna delle merci in Francia e in Giappone.

Tale accordo intende riunire le forze dei tre partner ed ampliare le loro competenze tramite la valutazione delle opportunità di mercato ed un lavoro di ricerca congiunto sulle questioni commerciali, giuridiche e normative correlate alle proposte di servizi di mobilità in Francia e in Giappone. In considerazione della sua dimensione internazionale e della sua proposta, che abbraccia tutti i segmenti dei veicoli commerciali e delle autovetture, l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è perfettamente posizionata per avviare questo lavoro esplorativo con Waymo.

Quest’accordo segna una prima tappa nello sviluppo di servizi di mobilità autonoma redditizi a lungo termine. L’analisi si svilupperà inizialmente in Francia e in Giappone, Paesi in cui hanno sede il Gruppo Renault e Nissan. In un secondo momento potranno essere presi in considerazione altri mercati, ad esclusione della Cina. Il Gruppo Renault e Nissan creeranno, in Francia e in Giappone, delle joint-venture Alleanza, dedicate ai servizi di mobilità autonoma, che si faranno carico di tale iniziativa esplorativa.

«È un’occasione ideale per Waymo per portare la nostra tecnologia autonoma sulla scena mondiale con un partner innovativo - ha dichiarato John Krafcik, CEO, Waymo -. Grazie alla portata internazionale dell'Alleanza, il nostro Waymo Driver può fornire soluzioni di mobilità differenzianti, al fine di servire in totale sicurezza viaggiatori e consegne commerciali in Francia, Giappone e altri Paesi».

Soddisfazione da parte di Thierry Bolloré, Direttore Generale, Gruppo Renault: «La storia della mobilità di domani sarà scritta congiuntamente, grazie alla collaborazione tra l’Alleanza e Waymo, leader nei rispettivi settori, che aprono nuove prospettive ai servizi di mobilità autonoma. Questa partnership accelererà il nostro impegno in materia di creazione di nuovi servizi di mobilità, a vantaggio di tutto l’ecosistema automobilistico, collocandoci ai vertici delle nuove proposte commerciali di mobilità autonoma sui nostri mercati strategici chiave».

Conclude Hiroto Saikawa, Presidente-Direttore Generale, Nissan Motor Co., Ltd: «Con il piano a medio termine – Nissan M.O.V.E 2022 – proseguiamo il nostro lavoro teso a rispondere alle evoluzioni dei comportamenti dei consumatori con l’obiettivo di collocarci tra i primi fornitori di mobilità autonoma. Forti della nostra duplice competenza, per quanto riguarda l’industria automobilistica mondiale ed i partenariati strategici, continuiamo ad esplorare le opportunità di crescita del nostro portafoglio e offriamo ai nostri clienti – con questo accordo – un valore supplementare grazie a Waymo, riconosciuto pioniere nel suo settore di attività».