Sorpresa, un'auto che vola: già in vendita dal 2019

Il primo modello pronto a spiccare il volo si chiamerà Transition. A costruirlo è stata la Terrafugia, azienda fondata nel 2006 da ingegneri del MIT e studenti MBA, acquistata poi lo scorso anno da una holding cinese: la Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), la stessa che in passato acquisì anche Volvo.

Terrafugia Transition: le caratteristiche

Transition arriverà ad una velocità massima di 160 chilometri orari e avrà una autonomia di 640 chilometri. Il motore adottato è un powertrain ibrido - sia a combustione che elettrico - mentre la batteria utilizzata è una LiFePO4 con chimica al litio ferro fosfato.

La trasformazione da auto ad aereo avverrà in meno di un minuto: le ali saranno retrattili, in modo da bilanciare il mezzo nei cieli ma non ingombrare in strada dove non sarà neanche largo due metri.

Ovviamente per guidare oltre la patente, sarà necessario possedere il patentino di pilota (Light Sport Aircraft), dopo aver superato le 20 ore di volo. Le fasi di decollo ed atterraggio dovranno inoltre avvenire in aeroporto; l’altitudine massima che potrà raggiungere sarà di 3 mila metri.7

Prezzo e ordini

Per l’auto che può solcare sia le strade che i cieli il prezzo fissato è di 279.000 dollari (240.000 euro). Disponibile ad oggi solo negli USA, le prenotazioni sono già aperte: basta un deposito di 10.000 dollari.