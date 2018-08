Pneumatici aerodinamici: risparmiare carburante con le gomme

Gli pnematici possono migliorare il consumo di carburante: una delle forze che maggiormente influiscono sul consumo infatti è la resistenza al rotolamento degli pneumatici,e al 15% la resistenza dell’aria.

Quando uno pneumatico ruota solitamente subisce deformazioni causando perdite di energia (calore): maggiore è la deformazione, maggiore e’ la resistenza al rotolamento e di conseguenza maggiore è il consumo di carburante per spostare avanti il veicolo. Secondo Toyo Tire, diminuendo questo processo di deformazione, minori saranno anche i consumi e i livelli di c02 emessi.

Mobility aerodynamics: la tecnologia che studia il comportamento delle gomme

Come agire su tutto ciò? La Mobility Aerodynamics, messa a punto da Toyo Tire & Rubber Co, oggi punta a sviluppare pneumatici aerodinamici, in grado di migliori performance e… di far risparmiare il conducente a fine anno.

L’azienda prende in considerazione tramite le simulazioni virtuali tutte le più comuni deformazioni di pneumatici reali causate da carico applicato, dalla velocità e dal diverso angolo di assetto di marcia.

Pneumatico del futuro: "economico" e dinamico

In futuro lo pneumatico sarà in grado di comportarsi nel modo più efficiente possibile, adeguandosi a seconda delle condizioni e del tracciato: gli pneumatici aerodinamici, rispetto agli altri, avranno prestazioni stradali “sovrappronibili”, riducendo al minimo la resistenza totale dell’aria grazie all’ottimizzazione del profilo trasversale delle gomme. Un traguardo che vede anche l’utilizzo dei campi di flusso attorno alle gomme per il controllo e l'ottimizzazione dell'aerodinamica… oltre a consumatori molto più consapevoli delle proprie soste al distributore.