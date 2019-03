Toyota Gazoo racing fa il suo ingresso nel mondo dei videogame

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) ha annunciato il suo ingresso nell’universo dei videogame con il lancio della GR Supra GT Cup per PlayStation 4.

Gran Turismo Sport, la prima gara singola virtuale a livello globale, partirà il prossimo mese di aprile. Con l’occasione TGR diventerà anche partner ufficiale di FIA Gran Turismo Championships, il pluripremiato ‘Real Driving Simulator’ progettato in collaborazione con la FIA.

L’ingresso degli sport motoristici virtuali nel novero delle attività TGR rappresenta anche un impegno concreto per rendere questa realtà sempre più accessibile, affinché sempre più persone possano avvicinarsi al mondo delle auto sportive, nella speranza che questa nuova avventura virtuale possa aiutare il team a realizzare vetture sempre migliori.

GR Supra GT Cup

La gara virtuale sarà disponibile nel periodo compreso tra aprile e agosto 2019. I turni preliminari (quantificati in un numero di 13) si svolgeranno online in tutto il mondo, mentre la fase finale sarà protagonista di un grande evento dedicato a ottobre 2019, presso il Tokyo Motor Show. I requisiti per partecipare sono essenzialmente essere in possesso del gioco Gran Turismo Sport per PS4® e del software PS4 e avere un'età a partire dai 6 anni. I dettagli per l'iscrizione saranno disponibili collegandosi all'indirizzo URL https://toyotagazooracing.com/jp/e-motorsports/.

Il FIA Gran Turismo Championship World Tour 1, l’evento inaugurale delle World Series Gran Turismo Sport, si è tenuto il 16 marzo a Parigi. Nell’occasione è stato annunciato anche il lancio della GR Supra GT Cup nel corso di un incontro con Mr. Yamauchi (Presidente della Polyphony Digital Inc.) e Tetsuya Tada (Chief Engineer della GR Supra).