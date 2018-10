Rivoluzione TUC.technology: l'auto personalizzabile come uno smartphone

Buon sangue non mente. E' proprio il caso di dirlo parlando di TUC, la start-up fondata da Sergio Pininfarina, nipote dello storico designer automobilistico, e dal suo collega Ludovico Campana. I due giovani che hanno costruito parte della loro esperienza nel Centro Ricerche Fiat e in Grandstudio hanno presentato TUC.technology, una tecnologia brevettata a livello internazionale che combina in un sistema integrato hardware e software per ripensare l'auto del futuro e i suoi utilizzi.

Andiamo con ordine: TUC.technology - come spiegano Pininfarina e Campana - è un’infrastruttura semplice quanto rivoluzionaria, è la base su cui costruire i veicoli della nuova mobilità incredibilmente potente e connessa. Con essa si ridefinisce completamente ciò che gli utenti possono fare a bordo dei veicoli.

TUC è assemblabile come fosse una costruzione fatta di Lego. I sedili, la plancia e gli schermi si incastrano e vengono alimentati e connessi grazie alla fibra ottica. La grossa novità è che il veicolo può avere un aspetto esteriore definito dal marchio e - proprio come in uno smartphone - un interno totalmente personalizzabile con le esperienze che più soddisfano i bisogni degli utenti. Questo significa che il veicolo è una piattaforma da “arredare” in modo diverso per target diversi (giovani, adulti, anziani, disabili) mercati e culture specifiche senza dover riprogettare il veicolo nel suo complesso.

I dati del computer di bordo viaggiano su fibra ottica e sono gestiti attraverso un sistema operativo e una piattaforma cloud che consente di gestire e configurare il veicolo da proprio smartphone attraverso un'app. “TUC.technology rappresenta un grande passo in avanti che aprirà nuove frontiere nella mobilità,” ha affermato Ludovico Campana Co-fondatore, Amministratore ed inventore della tecnologia TUC. “per la prima volta nella storia con la tecnologia TUC potremmo offrire degli spazi privati in una mobilità di massa.” Parole cui fanno eco quelle di Sergio Pininfarina, Co-fondatore, Amministratore e Business Director di TUC: “Con TUC.technology abbiamo la possibilità di offrire ai costruttori di veicoli e di componenti una soluzione per fronteggiare il cambiamento del paradigma di mobilità”.