Power bank per auto elettriche: così finirà l'ansia del guidatore

Una “power bank” per le auto elettriche. Il gruppo Volkswagen presenta in anteprima mondiale un'ingegnosa idea, pronta a mettere fine all’ "ansia" per chi si mette al volante delle auto alla spina.

Nello specifico, si tratta di stazioni mobili di ricarica fino a 360 kW/h, in grado di collegare fino a 15 veicoli. Un sistema pensato per un processo di rifornimento lungo in media circa 17 minuti.

Stazioni mobili e accessibili a tutti

Installate in punti definiti della città, le stazioni mobili temporanee potranno essere individuate facilmente via Internet o tramite app. Ogni stazione permetterà l'accesso a corrente continua fino a 100 kW e, oltre alle vetture elettriche che possono essere caricate fino a quattro alla volta - due a corrente continua e due a corrente alternata -, anche le biciclette a batteria potranno usufruirne. È prevista, infine, anche la possibilità di collegarsi direttamente a una fonte di energia, permettendo alla stazione di ricaricarsi fino a 30 kW con corrente alternata tramite una connessione standard permanente alla rete.

Quando si scarica ...la stazione mobile

Una volta esaurita, infatti, la stazione mobile potrà essere ricaricata, grazie al collegamento diretto all’alimentazione o sostituendo il pacco batterie. Una soluzione 100% green nel caso in cui queste ultime vengano alimentate da energia rinnovabile come quella proveniente dal sole o dal vento. Non solo. Il pacco batteria è quello pensato per la piattaforma MEB (Modular Electric Toolkit) di Volkswagen: ciò significa che per il Gruppo è un modo per dare una seconda vita alle batterie dei veicoli elettrici.

Il progetto pilota

L’inizio della produzione della stazioni di ricarica mobile è pianificato per il 2020 con l’obiettivo di chiudere il ciclo di vita delle batterie. Una rete efficiente di punti di ricarica è ritenuta una dei prerequisiti infrastrutturali di base per passare alla mobilità elettrica. Già quest'anno saranno installate a Wolfsburg come parte di un progetto pilota: faranno da supporto all’espansione delle colonnine nell’area urbana. Il prossimo anno saranno introdotte anche in altre città e comunità.