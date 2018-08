Volvo: un software aumenta la coppia sul retroreno delle vetture a trazione integrale

Volvo Cars ha introdotto un software di ottimizzazione sviluppato da Polestar che incrementa la distribuzione della coppia motrice alle ruote posteriori di tutte le vetture Volvo equipaggiate con trazione integrale (AWD), per una guida più dinamica.

Il software di ottimizzazione, sviluppato da Polestar - il nuovo marchio di auto prestazionali elettriche di Volvo Car Group -, incrementa la coppia motrice distribuita alle ruote posteriori, migliorando la sterzata grazie a prestazioni ottimizzate, a un maggior controllo e un migliore innesto di marcia in curva, incrementando la trazione in fase di accelerazione e rendendo l’esperienza di guida più coinvolgente.

“Cerchiamo di migliorare continuamente l’esperienza di guida a bordo delle vetture Volvo e questa ottimizzazione rende la trazione integrale al contempo più fluida e più dinamica,” ha dichiarato Henrik Green, Senior Vice President Ricerca & Sviluppo di Volvo Cars. L’ottimizzazione dell’AWD si attiva semplicemente selezionando la modalità di guida Dynamic oppure quando viene disattivato il Controllo Elettronico della Stabilità.

La nuova distribuzione di coppia al retrotreno va ad aggiungere un’ulteriore area di ottimizzazione alle recenti migliorie introdotte grazie al software Polestar. Le cinque aree precedentemente ottimizzate includono una risposta dell’acceleratore più puntuale, una risposta più immediata al rilascio dell’acceleratore, cambiate più rapide, valori per il cambio marcia ottimizzati e il mantenimento della marcia innestata in curva, oltre a un incremento della potenza sviluppata dal motore. L’ottimizzazione AWD di Polestar sarà disponibile per i modelli Volvo diesel e benzina della Serie 90 e 60 e per la XC40 a partire da agosto 2018.