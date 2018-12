Tunnel sotterranei per evitare il traffico: l'ultima trovata di Elon Musk

Chiunque viva in grandi città, costretto a spostarsi alla guida di un'auto conosce bene il tedio causato dagli ingorghi stradali. Il traffico automobilistico è una delle principali fonti di stress nella società contemporanea ma presto le cose potrebbero cambiare.

Ci sta provando Elon Musk, poliedrico e controverso imprenditore tecnologico, fondatore di numerose aziende di successo tra cui Tesla, leader nel settore delle auto elettriche: la sua ultima trovata - portata avanti con The Boring Company (un'altra delle sue compagnie, fondata nel 2016) è un tunnel sotterraneo scavato sotto la città di Los Angeles, che dovrebbe essere soltanto il primo di una vera e propria rete, concepita per liberarsi dall'annoso problema del traffico.

I tunnel pensati per eliminare il traffico

The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) 19 dicembre 2018

E' stato lo stesso Musk a invitare i reporter per mostrare l'avanzamento dei lavori del primo tunnel lungo 1,83 km. La visione di Musk è quella di spostare il traffico cittadino sottoterra per mezzo di tunnel dove si potrà viaggiare in tutta sicurezza fino a 240 km all'ora.

Come funzionano i tunnel di The Boring Company

Il sistema concepito da Musk è abbastanza semplice: esso prevede la creazione di stazioni in cui le auto entrano, scendono al livello del tunnel mediante un ascensore che è più un montacarichi. Posizionate all'imbocco del tunnel, le auto percorrono senza ostacoli l'intera galleria per arrivare all'altra estremità dove ad attenderle vi è un altro montacarichi che le riporta in superficie. Secondo Musk la diffusione di questi sistemi - dove circoleranno veicoli elettrici a guida autonoma - potrebbe attecchire in molte città nel mondo e diventare una risorsa anche per pedoni e ciclisti.