Estate Hyundai: auto nuova senza anticipo con prima rata a ottobre

Hyundai offre a tutti l’opportunità di partire per le vacanze con una nuova vettura del brand e iniziando a pagare da ottobre. Hyundai Italia ha infatti lanciato una nuova iniziativa nei mesi di luglio e agosto, dando la possibilità di godersi le ferie a bordo di uno dei numerosi nuovi modelli della gamma, la più giovane del mercato automotive.

Grazie alla nuova campagna "Estate Hyundai", chi sceglierà una nuova auto potrà beneficiare di un’inedita offerta che prevede anticipo zero e pagamento delle rate a partire da ottobre (in caso di un contratto stipulato a luglio) o addirittura da novembre (nel caso di un acquisto effettuato nel mese di agosto).

Il pilastro di questa iniziativa sarà la gamma SUV, capitanata da Nuova Tucson, il SUV best-seller scelto da 70.000 italiani negli ultimi tre anni. Grazie a un vantaggio di 5.700 euro, Tucson 1.6 GDi 132CV XAdvanced - completo di cerchi in lega da 16”, Radio DAB, Climatizzatore manuale - viene offerto a 17.550 euro in caso di permuta o rottamazione e di adesione al finanziamento i-Plus Gold Summer (TAN 6,06% - TAEG 7,19%).

Non poteva mancare il SUV compatto KONA, salito mese dopo mese ai vertici del segmento: Kona 1.0 TGDi Classic – con motore turbo da 120 CV, climatizzatore manuale, luci diurne a LED, mantenimento della corsia e rilevamento della stanchezza del conducente – è proposta a partire da 14.000 euro con uno sconto di 5.000 euro in caso di permuta o rottamazione e adesione al finanziamento i-Plus Gold Summer (TAN 6,04% TAEG 7,37%).

Anche chi sceglierà le city car della gamma Hyundai potrà aderire a Estate Hyundai: la i10 1.0 MPI Advanced - completa di 5 porte, climatizzatore manuale, 6 Airbag e computer di bordo – viene proposta a 7.750 euro con un vantaggio di 3.950 euro anche senza permuta e rottamazione e in caso di finanziamento i-Plus Gold Summer (TAN 6,05% TAEG 8,47%).

Lo sconto sale invece a 5.150 euro per la Nuova i20 1.2 75 CV Advanced, in promozione a 10.250 euro e già completa di Sistema ISG, Radio DAB con comandi audio al volante, Display monocromatico 5" TFT LCD e specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente.

Forte di un’offerta di prodotto completamente rinnovata e in costante evoluzione, Hyundai mette già oggi a disposizione dei propri clienti le auto, tutte equipaggiate con motori nuovi, efficienti e aggiornati alla nuova normativa Euro 6.2.

I modelli più all'avanguardia, come IONIQ Electric e Plug-In Hybrid e KONA Electric, presentano emissioni di CO 2 inferiori ai 70 grammi nel ciclo NEDC, e danno la possibilità di accedere al contributo statale previsto dall’Ecobonus fino a 6.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 1 a Euro 4 (fino a 2.500 euro per IONIQ Plug-In Hybrid).

Per conoscere la nuova campagna Estate Hyundai e le nuove soluzioni di acquisto, sarà possibile prenotare un test drive dei nuovi modelli negli showroom Hyundai presenti in tutta Italia.