Volkswagen amplia la gamma T-Roc col 1.6 TDI

Volkswagen completa la gamma T-Roc con la versione 1.6 TDI. T-Roc è un crossover compatto capace di conciliare aspetti apparentemente contrastanti: performance e comfort, emozionalità e razionalità, lifestyle urbano e straordinaria versatilità.

Esternamente le proporzioni accattivanti vengono esaltate da un design moderno, declinato in undici colori carrozzeria e quattro colori del tetto che permettono numerose combinazioni. Gli interni si distinguono per soluzioni avanzate perfettamente abbinate all'elevata funzionalità.

Una cinque posti con bagagliaio da 445 litri, sette diverse declinazioni cromatiche e una plancia ampiamente digitalizzata e connessa. La T-Roc è il primo SUV della sua categoria disponibile con strumentazione interamente digitale: l'Active Info Display di nuova generazione. Insieme ai sistemi di infotainment interamente rivestiti in vetro, è stato realizzato un'asse visuale e di comando digitale, nel quale trovano la loro perfetta collocazione le nuove tecnologie in rete Volkswagen Car-Net con le relative App e i servizi online mobili.

Il 1.6 TDI che equipaggia la T-Roc eroga 115 CV e 250 Nm di coppia massima disponibili tra i 1.750 e i 3.200 giri. Associato a un cambio manuale a sei rapporti, l'1.6 TDI SCR permette alla T-Roc di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi e di raggiungere i 187 km/h di velocità massima. Questo motore assicura agilità e prestazioni brillanti in ogni condizione, dal traffico cittadino ai lunghi trasferimenti autostradali, a fronte di costi di gestione contenuti, bassi consumi grazie all'elevata efficienza ed emissioni ridotte, vista la presenza di serie del catalizzatore SCR. Inoltre, la T-Roc 1.6 TDI rispetta già le normative sulle emissioni Euro 6d-TEMP.

Dopo la serie limitata Edition190 con cui la T-Roc ha debuttato a settembre 2017 sul mercato italiano attraverso un'innovativa modalità di prenotazione online e la prevendita iniziata a ottobre 2017, la commercializzazione ufficiale del crossover compatto Volkswagen è partita a fine gennaio di quest'anno. Dopo appena nove mesi, la T-Roc è già un successo di mercato: dall'inizio dell'anno, in Italia sono già stati immatricolati oltre 20.000 esemplari di questo modello. Il prezzo base della T-Roc 1.0 TSI 115 CV a trazione anteriore in Italia è di 23.100 Euro e comprende dotazioni di serie quali sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, frenata anti collisione multipla e assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist. Il listino della T-Roc 1.6 TDI SCR 115 CV invece parte da 27.150 Euro.